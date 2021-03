Dänemark will die Finanzierung von Moscheen überprüfen Autor: Tichys Einblick | 25.03.2021, 12:45 | 15 | 0 | 0 25.03.2021, 12:45 | Mit dem nun in Kraft getretenen Gesetz will die sozialdemokratische Regierung von Mette Frederiksen gegen Spenden von Personen, staatlichen und privaten Organisationen vorgehen, die eine Integration der Muslime im Land erschweren und so zugleich die Geltung von Demokratie, Grund- und Menschenrechten in Dänemark untergraben. Immigrations- und Integrationsminister Matthias Tesfaye sagte: »Es gibt extremistische Kräfte im Der Beitrag Dänemark will die Finanzierung von Moscheen überprüfen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer