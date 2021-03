Starkes Geschäft im 1. Quartal - Auto1 Group erhöht die Prognose für 2021

Mit Spannung waren die vorläufigen Zahlen der Auto1 Group (DE000A2LQ884) für 2020 erwartet worden. Das Konzept der Gruppe ist ausgesprochen interessant, da man versucht, die traditionell schwachen Margen im Gebrauchtwagenhandel auf gleich mehreren …

Mit Spannung waren die vorläufigen Zahlen der Auto1 Group (DE000A2LQ884) für 2020 erwartet worden. Das Konzept der Gruppe ist ausgesprochen interessant, da man versucht, die traditionell schwachen Margen im Gebrauchtwagenhandel auf gleich mehreren Ebenen zu skalieren und damit zu optimieren. Durch die nationalen Internetplattformen und die Lieferung der Fahrzeuge an die Kunden löst Auto1 das grösste Problem jedes stationären Gebrauchtwagenhändlers: Man ist nur lokal statt landesweit von Bedeutung. Gleichzeitig sorgt die Plattform dafür, dass man die Nachfrage aggregiert, damit schnell zum grössten Anbieter in diesem Bereich und am Ende zur Benchmark wird. Last but not least dupliziert man dieses Konzept in den wichtigsten europäischen Kernmärkten. ...