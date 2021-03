RHÖN-KLINIKUM AG zeigt sich als verlässliches Unternehmen in herausfordernder COVID-19-Pandemie | Appell an die Bundespolitik (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -



- Geschäftsjahr 2020 war geprägt von COVID-19-Pandemie sowie Übernahme der

RHÖN-KLINIKUM AG durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

- Konzernergebnis sinkt in Folge der Pandemie drastisch auf 2,5 Mio. Euro

- Operatives Ergebnis weiterhin stark beeinflusst von zunehmenden

regulatorischen Eingriffen, dem wettbewerbsintensiven Umfeld und schwierigen

Bedingungen bei der Gewinnung von Fachkräften

- Deutlicher Anstieg der Sach- und Personalkosten durch Corona-Schutzmaßnahmen

- Aufforderung an den Bundesgesundheitsminister, seine Zusage, dass keine Klinik

durch die Pandemie ins Defizit gerät, einzuhalten. Die Kliniken brauchen

dringend einen vollständigen Ausgleich ihrer Erlösausfälle und

Planungssicherheit.

- Aufsichtsrat bestellt Dr. Gunther K. Weiß erneut zum Vorstand der Gesellschaft

ab 01.01.2022



Die RHÖN-KLINIKUM AG, einer der führenden Gesundheitsdienstleister in

Deutschland, blickt auf ein medizinisch und ökonomisch herausforderndes Jahr

zurück: "Auch in der COVID-19-Pandemie und den oft schwierigen Bedingungen war

stets die bestmögliche Versorgung aller unserer Patienten unsere Motivation.

Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team der RHÖN-KLINIKUM AG", sagte Dr.

Christian Höftberger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.







reduziert. Planbare Eingriffe und nicht dringende medizinische Behandlungen

mussten aufgeschoben werden, um Betten für COVID-19-Patienten freizuhalten und

neue, verschärfte (Hygiene-)Vorgaben umzusetzen. Gleichzeitig stieg der

Personal- und Sachbedarf für die umfangreichen Hygieneschutzmaßnahmen massiv an.



An den fünf Klinikstandorten der Universitätsmedizin sowie der Maximal- und

Schwerpunktversorgung wurden viele COVID-19-Patienten oft über mehrere Wochen,

sogar Monate, hinweg betreut. Bei allen musste die Sicherstellung der

zusätzlichen strengen Schutzmaßnahmen gewährleistet sein, auch wenn nicht alle

Patienten intensivmedizinisch betreut werden mussten.



Im Vergütungssystem der Fallpauschalen war und ist dieser Aufwand nicht

berücksichtigt. Die höheren Sach- und Personalkosten werden auch keinesfalls

durch coronabezogene Zuschläge aufgefangen. Ebenso wurde nicht berücksichtigt,

wenn Kliniken wegen der Isolation von COVID-19-Patienten Stationen nur teilweise

auslasten konnten und Behandlungen für Patienten mit anderen Erkrankungen

verschieben mussten. "All das führte und führt zu einer erheblichen

wirtschaftlichen Belastung unserer Kliniken und gefährdet die Sicherstellung

wirtschaftlichen Belastung unserer Kliniken und gefährdet die Sicherstellung
einer adäquaten Patientenversorgung. Auch die Ausgleichszahlungen für







