Alternative Fuels auch für Pkws und Gebäude nötig / Zwischenbericht zur neuen dena-Leitstudie

Hamburg (ots) - In ihrer neuen Leitstudie zum Aufbruch in die Klimaneutralitätidentifiziert die Deutsche Energie-Agentur (dena) branchen- undsektorenübergreifende Wege und Möglichkeiten für anstehende Weichenstellungen.Dabei zeigt sich in dem heute veröffentlichten Zwischenbericht: Zur Erreichungder Klimaneutralität werden auch erneuerbare flüssige und gasförmige Kraft- undBrennstoffe benötigt - in Gebäuden und im Straßenverkehr. Aus Sicht desInstituts für Wärme und Mobilität (IWO) sollte die Politik daraus entsprechendeKonsequenzen ziehen und geeignete Rahmenbedingungen für den Markthochlaufsolcher Future Fuels schaffen."Die Zwischenergebnisse der dena-Leitstudie schaffen Klarheit: Flüssige undgasförmige zunehmend treibhausgasneutrale Kraft- und Brennstoffe werden inGebäuden und im Verkehr zum Erreichen der Klimaziele benötigt - mitElektrifizierung und Effizienzsteigerungen allein wird es nicht gehen", erklärtIWO-Geschäftsführer Adrian Willig. Dabei sollten - neben strombasierten Fuels -allerdings auch die Potenziale von Biokraftstoffen nicht unterschätzt werden.Der ganzheitliche Ansatz der Studie mit breiter Beteiligung undwissenschaftlichem Beirat sei zu begrüßen. "Auf den Abschlussbericht können wirjetzt schon gespannt sein", so Willig. Die Politik sei allerdings gut beraten,nicht bis dahin abzuwarten. "Bislang sind zum Beispiel noch keine gleichenWettbewerbsbedingungen für Fahrzeuge, die alternative Kraftstoffe nutzen, undFahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb gegeben. Die Politik sollte jetztzügig die Weichen dafür stellen, dass alternative Kraft- und Brennstoffe ihrenBeitrag zur Erreichung der Klimaziele erfüllen können", so Willig.Passende Rahmenbedingungen jetzt erforderlich"Der Einstieg in alternative Kraft- und Brennstoffe in großem Maßstab ist eineNo-regret-Maßnahme, da wir diese Energieträger in vielen Anwendungen ohnehindauerhaft benötigen werden - national und international. Je anwendungsoffenerder Einsatz ermöglicht wird, desto rascher könnten aufgrund der erzeugtenNachfrage substanzielle Mengen zur Verfügung stehen. Zum Hochlauf einesentsprechenden Marktes bietet sich insbesondere der Straßenverkehr an. Von einemHochlauf dort würden mittelfristig alle anderen Anwendungsbereiche profitieren",unterstreicht Adrian Willig. "Um Investitionen in Future Fuels anzureizen, sindjetzt passende und verlässliche Rahmenbedingungen nötig. Dazu gehören zumBeispiel ein Umbau der heutigen Energiesteuer auf Benzin und Diesel hin zu einerkonsequenten Bepreisung von fossilem CO2 sowie die Anrechenbarkeit alternativerKraftstoffe bei der EU-Flottenregulierung für Fahrzeughersteller."