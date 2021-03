Frankfurt am Main (ots) -



- Historisch hohes Fördervolumen von 135,3 Mrd. EUR

- Konzerngewinn coronabedingt bei 525 Mio. EUR

- Effekte aus Corona-Pandemie belasten Konzerngewinn mit rund 800 Mio. EUR

- Ein Jahr Corona-Hilfe: 54,3 Mrd. EUR für die Wirtschaft

- Corona-Hilfen führen zu einem Anstieg der Bilanzsumme auf 546,4 Mrd. EUR



Das Fördergeschäft der KfW hat im Jahr 2020 ein Volumen von 135,3 Mrd. EUR (+ 75

%) und damit einen historischen Höchstwert erreicht. Wesentliche Treiber des

starken Wachstums waren die Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen

der Corona-Pandemie im In- und Ausland, die ein Volumen von 50,9 Mrd. EUR (nach

Abzug von Storni und Verzichten auf Zusagen in Höhe von 10,8 Mrd. EUR)

erreichten, was einem Anteil am gesamten Geschäftsvolumen von 38 % entspricht.

Allein in Deutschland hat die KfW im vergangenen Jahr rund eine Million an

Krediten, Zuschüssen und anderen Finanzierungen in Höhe von 106,4 Mrd. EUR

zugesagt. Auch haben die Förderprogramme im Bereich Energieeffizient Bauen und

Sanieren zum Wachstum des Fördervolumens beigetragen (26,8 Mrd. EUR). Die

Zusagen der KfW Capital erreichten im Jahr 2020 insgesamt 871 Mio. EUR.







12,4 Mrd. EUR sein Geschäft um 16 % steigern. Davon entfielen 11 Mrd. EUR auf

die KfW Entwicklungsbank und 1,4 Mrd. EUR auf die DEG.



Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung , das

Finanzierungen im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft

bereitstellt, lag mit 16,6 Mrd. EUR trotz der Auswirkungen der Corona-Krise auf

den Welthandel zwar deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahres (2019: 22,1 Mrd.

EUR), konnte aber in der Größenordnung der vorherigen Jahre gehalten werden.



Vor rund einem Jahr hat die KfW in einem beispiellosen Kraftakt und in enger

Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, Finanzierungspartnern, Verbänden und

Aufsichtsbehörden das größte Hilfsprogramm ihrer Geschichte aufgesetzt - das

KfW-Sonderprogramm "Corona-Hilfen". Das Programm bietet Liquiditätshilfen für

Unternehmer aller Größenklassen und bis heute haben 127.000 Unternehmen Anträge

im Volumen von 61,5 Mrd. EUR gestellt. Kontinuierlich wurde das Programm

erweitert, so dass weitere Zielgruppen im Inland und Ausland Hilfen erhalten

haben, darunter Studierende, Start-ups, gemeinnützige Organisationen, sowie die

Partnerländer der Finanziellen Zusammenarbeit. Derzeit liegt das

Gesamtzusagevolumen bei 54,3 Mrd. EUR (Stand 18.03.2021). Der kontinuierliche

Ausbau und die Weiterentwicklung der Förderinfrastruktur, in die alle

Finanzierungspartner der KfW sukzessive digital eingebunden wurden, haben sich Seite 2 ► Seite 1 von 3



