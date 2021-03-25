 

Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

Nachrichtenquelle: globenewswire
25.03.2021, 12:57  |  19   |   |   

To Nasdaq Copenhagen

25 March 2021

FIXING OF COUPON RATES                                                                           

Fixing of coupon rates effective from 1 April 2021

Effective from 1 April 2021, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted.

Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2021 to 30 June 2021:

Uncapped bonds
DK0009509713, (32G), maturity in 2021, new rate as at 1 April 2021: -0.2109% pa
DK0009514713, (32G), maturity in 2021, new rate as at 1 April 2021: -0.1994% pa
DK0009514986, (32G), maturity in 2021, new rate as at 1 April 2021: -0.2920% pa
DK0009516411, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.1386% pa
DK0009518979, (32G), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.0778% pa
DK0009519001, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.2717% pa
DK0009519787, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.1589% pa
DK0009519860, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.2109% pa
DK0009519944, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.1501% pa
DK0009522146, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1386% pa
DK0009522229, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.2413% pa
DK0009523037, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1792% pa
DK0009524514, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1285% pa
DK0009526485, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 April 2021: -0.1589% pa
DK0009526568, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.0169% pa
DK0009526642, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.0575% pa
DK0009528267, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1690% pa
DK0009528341, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1082% pa
DK0009530834, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2021: -0.1994% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 April 2021: 0.0000% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 April 2021: 0.0000% pa

Questions may be directed to Nicolaj Legind Jensen, Executive Vice President, Group
Treasury, tel +45 44 55 11 10, or Jens Theil, Head of Press Relations,
tel +45 44 55 14 50.

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Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S To Nasdaq Copenhagen 25 March 2021 FIXING OF COUPON RATES                                                                            Fixing of coupon rates effective from 1 April 2021 Effective from 1 April 2021, the coupon rates of …

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