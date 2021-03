MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Baywa will nach einem trotz Corona starken Jahr insbesondere in seinen neuen Geschäftsfeldern weiterwachsen. Alleine im Bereich Erneuerbare Energien erwartet Konzernchef Klaus Josef Lutz einen künftigen Aufbau von rund 2500 auf über 3000 Mitarbeiter. Dagegen will das Unternehmen den Umbau des klassischen Agrargeschäfts in Deutschland vorantreiben und kleinere Standorte schließen.

Das Energiegeschäft, das neben erneuerbaren auch klassische Energieträger wie Heizöl beinhaltet, lieferte vergangenes Jahr erneut den größten Beitrag zum operativen Ergebnis. Inzwischen ist hier auch der Einstieg des Schweizer Investors EIP vollzogen, der für 530 Millionen Euro 49 Prozent der auf erneuerbare Energien ausgerichteten Tochter Baywa r.e. übernommen hat. "Das Geld liegt seit Freitag auf unserem Konto", sagte Finanzchef Andreas Helber.