Berlin (ots) -- DUH-Umfrage zeigt: Extrem klima- und gesundheitsschädliche FCKW-Gaseentweichen aufgrund unsachgemäßer Kühlgeräteentsorgung in Deutschland undschädigen Ozonschicht- Geschäftsführende der Hersteller sind verantwortlich: Carla Kriwet(Bosch/Siemens) für 266.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr, Michael Geisler(AEG) für 150.000 Tonnen CO2 und Jens-Christoph Bidlingmaier (Bauknecht) für92.000 Tonnen CO2- DUH fordert Bosch, AEG, Miele & Co. auf, klimagerechte Entsorgung nacheuropäischen Standards zu garantierenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert Kühlgerätehersteller fürKlimagasemissionen von umgerechnet einer Million Tonnen CO2 pro Jahr durch dieunsachgemäße Entsorgung alter Kühlgeräte in Deutschland. Besonders schlechtschneiden die Hersteller Bosch, AEG und Bauknecht ab. Dies ist das Ergebniseiner neuen Umfrage der DUH unter den zehn größten Kühlgeräteherstellern inDeutschland. Keines der befragten Unternehmen kann eine umweltgerechteEntsorgung gemäß aktueller EU-Entsorgungsstandards (EN 50625-2-3 und CLC/TS50625-3-4) garantieren. Längst verbotene, extrem klimaschädliche Gase wie FCKWgelangen durch die Nachlässigkeit der Hersteller noch immer in die Atmosphäreund belasten so nicht nur das Klima, sondern zerstören auch die Ozonschicht,gefährden die menschliche Gesundheit und verursachen beispielsweise Hautkrebs.Die DUH fordert alle Hersteller auf, umgehend die europäischenEntsorgungsstandards einzuhalten.Dazu Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Bosch,Miele und AEG brüsten sich gerne mit ihrem Umwelt- und Klimaengagement. EinBlick in die Praxis zeigt aber, dass die Hersteller ohne Not jährlich großeMengen extrem klimaschädlicher FCKW freisetzen, indem sie auf den europäischenMindeststandard bei der Entsorgung verzichten. Dies nehmen die Herstellerzugunsten höherer Gewinne bewusst in Kauf. Verantwortungsvolles Handeln siehtanders aus. Wie es gehen kann, zeigen Hersteller in Tschechien und vielenanderen EU-Staaten, die alte Kühlgeräte umweltgerecht recyceln und nachweislicheuropäische Standards einhalten. Wir fordern die verantwortlichenGeschäftsführenden der großen Kühlgerätehersteller Carla Kriwet, Michael Geislerund Jens-Christoph Bidlingmaier auf, Klimaschutz endlich ernst zu nehmen und dieEinhaltung der EU-Standards auch in Deutschland sicherzustellen."Die DUH hat im letzten Jahr die Geschäftsführenden der zehn größten Herstellervon Kühlgeräten persönlich angeschrieben und die notwendigen Schritte für einklimagerechtes Recycling eingefordert. Auf diese Forderungen hat bisher kein