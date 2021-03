Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Trotz seit Jahren anhaltender Niedrigzinsen wird es für dieMenschen immer schwerer, in privates Wohneigentum zu investieren. OhneErbschaft, Schenkung oder Privatkredit hätten viele heutige Eigentümer denSprung in die eigenen vier Wände nicht geschafft. Das zeigt eine von Statista imAuftrag der Interhyp Gruppe in Deutschland und Österreich durchgeführte Erhebungunter insgesamt 3.353 Immobilienbesitzern. "Der Wohneigentumserwerb zählt zu dengrößten Wünschen. Gleichzeitig wird der Weg dahin als immer schwierigerempfunden. Besonders jungen Menschen fällt der Aufbau von Immobilienwerten ohneprivate Unterstützung schwer", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender derInterhyp Gruppe, die mit einem in 2020 vermittelten Finanzierungsvolumen von28,8 Milliarden Euro Deutschlands größter Vermittler für privateBaufinanzierungen ist.Der Immobilienmarkt in Deutschland ist laut Interhyp seit fast zehn Jahren vonzwei diametralen Entwicklungen geprägt. Einerseits sind die Zinsen fürImmobiliendarlehen von 2011 bis heute von rund 4 Prozent auf unter ein Prozentgefallen - was Kreditraten und Zinskosten deutlich minimiert hat. Andererseitshaben sich die Kaufpreise für Immobilien besonders in gefragten Lagen deutlicherhöht. "Die positiven Zinseffekte wiegen für viele Menschen diePreissteigerungen nicht mehr auf. Laut Erhebung sind 55 Prozent der Meinung,dass der Kauf von Häusern und Wohnungen in den letzten zehn Jahren schwierigergeworden ist", sagt Utecht. Jeder Vierte (23 Prozent) meint, die Bedingungenseien ähnlich. 22 Prozent empfinden den Eigentumserwerb heute subjektiv alsleichter im Vergleich zum Jahr 2011.Finanzielle Hilfe der Familie entscheidender als die von Vater StaatDie Kaufnebenkosten für Maklergebühren, Grunderwerbsteuern und Notarkosten, diemehrheitlich mit Eigenkapital bestritten werden, stellen laut Interhyp eineenorme Hürde bei der Finanzierung dar. Utecht: "Die Kaufnebenkosten, die inBundesländern mit einem hohen Grunderwerbsteuersatz über zehn Prozent liegenkönnen, haben sich im Zuge der steigenden Kaufpreise ebenfalls erhöht. Für jungeMenschen bedeutet dies ein doppeltes Dilemma. Sie müssen steigenden Kaufpreisenund Kaufnebenkosten einerseits zusehen, andererseits erhalten sie in derAnsparphase kaum noch Zinsen." Laut Studie konnten 71 Prozent die Nebenkostenmit angespartem Eigenkapital bestreiten. 8 Prozent nutzten geerbtes Geld, 6Prozent geschenktes Geld und 4 Prozent Privatdarlehen von Freunden oderVerwandten.Insgesamt spielt die finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden einewichtige Rolle beim Immobilienerwerb: Fast ein Drittel der Befragten gibt an,diese Unterstützungsquelle genutzt zu haben (29 Prozent). Besonders die Erben