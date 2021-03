Labrador Gold gibt die Mobilisierung der Bohr- und Feldcrews in sein Projekt Kingsway bekannt

TORONTO, ON, 25. März 2021 – Labrador Gold Corp. (TSX.V:LAB | OTCQX:NKOSF | FNR: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung der Bohr- und Feldcrews auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Kingsway, nahe Gander, Neufundland, bekanntzugeben. Das Projekt Kingsway liegt im hochergiebigen Goldbezirk Gander und entlang des Streichens von New Found Golds hochgradigem Projekt Queensway.

Da LabGold in seinen Vorbereitungen für das Bohrprogramm bereits weit gediehen ist, wird der Beginn der Bohrarbeiten in den nächsten Tagen erwartet.

Das 10.000 Meter Bohrprogramm, das voraussichtlich 43 Bohrlöcher umfasst, wurde zur Überprüfung der Big Vein über eine Streichlänge von 350 m konzipiert. Die ersten Bohrungen dienen der Erprobung einer in geringer Tiefe liegenden Mineralisierung unterhalb des ursprünglichen Vorkommens von sichtbarem Gold überprüfen. Eine daraus entnommene Stichprobe enthielt 1.065 g/t Gold (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Dezember 2020). Da die Fallrichtung der hochgradigen Mineralisierung noch nicht bekannt ist, werden die Bohrungen in kurzen 12,5-m-Abständen nordöstlich und südwestlich des Vorkommens von sichtbarem Gold niedergebracht.

„Das Team von LabGold sieht dem Beginn der Bohrarbeiten an dem hochgradigen Goldziel in Big Vein mit freudiger Spannung entgegen, da wir schon seit einiger Zeit darauf warten, unserer neuen Entdeckung von sichtbarem Gold Ende letzten Jahres nachzugehen“, erläuterte Roger Moss, Präsident und CEO von Labrador Gold. „Unsere Crew hat hart an den Vorbereitungen für das Bohrprogramm gearbeitet, und ich glaube daher, dass wir bereits innerhalb von Tagen mit den Bohrarbeiten beginnen können.“

Abbildung 1. Ansicht der geplanten Bohrlöcher im Zielgebiet Big Vein

Ziel Big Vein

Das Ziel Big Vein ist ein goldhaltiger Quarzgang, der an der Oberfläche aufgeschlossen ist und bis dato über 400 m verfolgt wurde. Die in Big Vein beobachtete Goldmineralisierung umfasst sechs Vorkommen von sichtbarem Gold, wobei die Goldgehalte in den Proben von 1,87 g/t bis 1.065 g/t Gold reichen. Das sichtbare Gold befindet sich typischerweise in umkristallisiertem und drusenreichem grauem Quarz beherbergt, der lokal stylolitisch ist, wobei Drusen häufig Quarzkristalle mit euhedralen Merkmalen enthalten, was für epizonale Goldlagerstätten charakteristisch ist.