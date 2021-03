Vancouver, British Columbia, den 25. März 2021 - Lithium South Development Corporation (das „Unternehmen“) (TSX-V: LIS) (OTCQB: NRGMF) (FWB: OGPQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen die vorletzte Konzessionszahlung für den Erwerb des 3.287 Hektar großen Lithiumprojekts Hombre Muerto North in der argentinischen Provinz Salta abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 2.250.000 Stammaktien aus und leistete eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 US-Dollar an Jorge E. Moreno und Alba Silvia Sala (die „Verkäufer“) gemäß einer mit den Verkäufern abgeschlossenen Bergbauexplorationsvereinbarung mit Kaufoption für das Lithiumprojekt Hombre Muerto North. Die Vereinbarung wurde am 17. Mai 2017 unterzeichnet und am 31. Oktober 2017 bzw. erneut am 22. April 2018 geändert.