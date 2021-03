Au côté d'autres grands leaders de l'industrie, Acronis participe au premier Guide unifié de la cybersécurité pour les conseils d'administration

SCHAFFHAUSEN, Suisse (ots) - Acronis, un leader mondial de la cyberprotection

(https://www.acronis.com/articles/what-is-cyber-protection/) également membre du

Centre pour la cybersécurité du Forum économique mondial, publie les conclusions

d'un nouveau rapport du Forum économique mondial qui avertit que le risque de

cybersécurité est un " réel danger actuellement

(https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021) " et une menace

critique mondiale, mais que les décideurs peinent à prendre des mesures

adaptées, ne comprenant pas totalement les risques (https://www.pwc.com/us/en/se

rvices/governance-insights-center/library/annual-corporate-directors-survey.html

) , et que la collaboration entre différents secteurs d'industrie est limitée.

Acronis a mis à profit son expertise et ses connaissances de la cyberprotection

dans le cadre du groupe de travail qui a préparé ce rapport.



Intitulé Principles for Board Governance of Cyber Risk Report

(https://www.weforum.org/reports/principles-for-board-governance-of-cyber-risk)

, ce nouveau rapport avertit les conseils d'administration qu'ils doivent

protéger plus activement leur organisation des cyberrisques et il préconise une

solution au constat de fragmentation actuel. Créé par le Forum économique

mondial, la National Association of Corporate Directors, l'Internet Security

Alliance et PwC, ce rapport est le fruit d'une année de collaboration pour

aboutir à une approche du cyberrisque à la fois cohésive et internationale.





Partout dans le monde, les entreprises sont confrontées à une forteintensification du cyberrisque. Une étude d'Acronis révèle que 31% desentreprises expérimentent une cyberattaque au moins une fois par jour (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyberthreats-report-2021-will-be-year-extortion) et que ce n'est probablement que le début étant donné que lescybercriminels (https://www.acronis.com/articles/malicious-cyber-threats-2020/)vont employer l'IA et l'automatisation pour soigner la sophistication etl'efficacité de leurs attaques. Acronis rapporte également que plus de 1 000entreprises ont subi un vol de leurs données suite à une attaque de ransomwareen 2020, une tendance qui devrait s'accélérer au point de passer devant lastratégie de chiffrement.Le nouveau rapport Principles for Board Governance of Cyber Risk Report(https://www.weforum.org/reports/principles-for-board-governance-of-cyber-risk)montre comment les décideurs pourraient mieux comprendre les cyberrisques afind'intégrer rapidement des mesures de lutte contre les cyberrisques dans leurstratégie globale." Sans principes fondateurs clairement établis au niveau du conseil pour biencomprendre le cyberrisque et mieux pouvoir lutter, les stratégies de protectioncontre les cyberrisques demeurent décousues avec des trous dans les mailles dufilet ", déclare Daniel Dobrygowski, Head of Governance and Trust du Centre pourla cybersécurité du Forum Economique mondial(https://www.weforum.org/platforms/the-centre-for-cybersecurity) . " Lesprincipes que nous énonçons doivent pouvoir guider les décideurs de toussecteurs d'industrie, où qu'ils se trouvent sur la planète. La cybersécurité(https://www.acronis.com/articles/what-is-cyber-security/) n'est pas qu'unproblème technologique ; c'est un problème économique et stratégique crucialdont les conseils doivent absolument s'emparer dans le climat actuel. "En s'appuyant sur les éclairages d'Acronis et d'autres leaders de lacybersécurité et des risques du numérique, l'équipe d'experts a identifié sixprincipes qu'elle recommande aux conseils d'administration et aux équipesdirigeantes d'adopter :1. La cybersécurité est un levier stratégique2. Nécessité de comprendre les vecteurs et les conséquences économiques ducyberrisque3. Nécessité d'aligner la gestion du cyberrisque sur les besoins métier4. Faire coïncider organisation interne et cybersécurité5. Intégrer l'expertise de la cybersécurité à la gouvernance du conseil6. Encourager la collaboration et la résilience systémique" Le Forum a vocation à informer les leaders et dirigeants du monde entier. Ordans notre monde du digital, aucune problématique ne mérite plus d'attentionactuellement que la lutte contre le cyberrisque ", déclare SB Serguei Beloussov,le CEO et fondateur d'Acronis. " En sa qualité de leader de la cyberprotection,Acronis fait profiter le Forum et ses projets de son expertise et de sesrecherches. Nous appliquons à nos produits les recommandations du Forumconcernant la gestion des risques. "Contact:Andreas Rossbach | Cooperate Communications Manager Europe & Israel at AcronisEmail: mailto:andreas.rossbach@acronis.comMobile: +49 151 40767189Twitter:@rossbachacronisContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/144061/4873364OTS: Acronis