Acronis se une a los líderes de la industria para publicar la primera guía unificada de ciberseguridad para directivos

SCHAFFHAUSEN, Suiza (ots) - Acronis, líder mundial en ciberprotección

(https://www.acronis.com/articles/what-is-cyber-protection/) y miembro del

Centro para la Ciberseguridad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en

inglés), ha compartido los resultados de un nuevo informe publicado por el WEF

que avisa de que la falta de ciberseguridad constituye un " problema claro y

presente (https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021) " y una

grave amenaza mundial y, sin embargo, las respuestas por parte de los directivos

son incoherentes, los riesgos no se entienden plenamente (https://www.pwc.com/us

/en/services/governance-insights-center/library/annual-corporate-directors-surve

y.html) y la colaboración entre sectores es limitada. Acronis ha aportado su

experiencia y el conocimiento fruto de su trabajo en ciberprotección al grupo de

trabajo que ha ayudado a elaborar el informe.



El nuevo informe del WEF Principles for Board Governance of Cyber Risk Report

(https://www.weforum.org/reports/principles-for-board-governance-of-cyber-risk)

(Principios para la gestión de los ciberriesgos por parte del consejo de

administración) revela que los directivos deben jugar un papel más activo en la

protección de sus empresas frente a los riesgos cibernéticos y ofrece una

solución a esta fragmentación. El informe, que ha sido elaborado por el WEF, la

Asociación Nacional de Directores Corporativos, la Internet Security Alliance y

PwC, es el resultado de la colaboración durante un año para encontrar una

estrategia cohesiva, global y transnacional que permita abordar el ciberriesgo.







ciberriesgo. Según las investigaciones de Acronis, el 31 % de las empresas

sufren ahora un ciberataque al menos una vez al día (https://www.acronis.com/en-

us/blog/posts/acronis-cyberthreats-report-2021-will-be-year-extortion) , una

tendencia que, según las previsiones, se disparará cuando los ciberdelincuentes

(https://www.acronis.com/articles/malicious-cyber-threats-2020/) hagan uso de la

inteligencia artificial y la automatización para incrementar el nivel de

sofisticación y la eficacia de sus ataques. Acronis también ha hallado pruebas

de que más de 1000 empresas en todo el mundo han sufrido fugas de datos tras un

ataque de ransomware en 2020. Esta tendencia se acelerará cuando la filtración

de datos desbanque al cifrado como principal táctica de ataque empleada por los

ciberdelincuentes.



El nuevo informe Principles for Board Governance of Cyber Risk

(https://www.weforum.org/reports/principles-for-board-governance-of-cyber-risk)

muestra cómo los directivos pueden mejorar su conocimiento de los riesgos para

la ciberseguridad para incorporar rápidamente su planificación a la estrategia

global de la empresa.



"Al carecer de una base fundamentada en principios que permita al equipo

directivo entender y gestionar el ciberriesgo, las respuestas han sido poco

sistemáticas y las brechas en la seguridad han aumentado", manifestó Daniel

Dobrygowski, director de Gestión y confianza en el Centro para la Ciberseguridad

del Foro Económico Mundial

(https://www.weforum.org/platforms/the-centre-for-cybersecurity) . "Estos

principios proporcionan directrices que son imprescindibles para los directivos

de cualquier sector o zona geográfica. El problema de la ciberseguridad

(https://www.acronis.com/articles/what-is-cyber-security/) no se circunscribe al

ámbito tecnológico; es un asunto crucial que en el entorno actual debe ser

abordado por los directivos desde el punto de vista económico y de estrategia."



Con las aportaciones de Acronis y de otros líderes en ciberseguridad y riesgo

digital, el equipo de expertos identificó seis principios que se aplican a un

grupo más amplio de directivos y equipos de administración, concretamente:



1. La ciberseguridad es un facilitador de negocio estratégico.

2. Conocer los factores que impulsan la economía y el impacto del ciberriesgo.

3. Compaginar la gestión del ciberriesgo con las necesidades empresariales.

4. Garantizar que el diseño organizativo favorece la ciberseguridad.

5. Incorporar a expertos en ciberseguridad en el equipo directivo.

6. Fomentar la colaboración y la resiliencia sistémica.



"El Foro ofrece el conocimiento que aportan líderes de todo el mundo y, en el

mundo digital moderno, ningún otro problema merece más atención que la gestión

del ciberriesgo", afirmó SB, Serguei Beloussov, CEO y fundador de Acronis. "Como

líder en ciberprotección, Acronis contribuye a los proyectos del Foro con su

experiencia e investigaciones, e implementa en sus productos las directrices del

WEF en cuanto a gestión del riesgo".



Contacto:



Andreas Rossbach | Cooperate Communications Manager Europe & Israel at Acronis

Email: mailto:andreas.rossbach@acronis.com

Mobile: +49 151 40767189

Twitter:@rossbachacronis



Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/144061/4873369

OTS: Acronis





Las empresas de todo el mundo se enfrentan a un tremendo incremento delciberriesgo. Según las investigaciones de Acronis, el 31 % de las empresassufren ahora un ciberataque al menos una vez al día (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyberthreats-report-2021-will-be-year-extortion) , unatendencia que, según las previsiones, se disparará cuando los ciberdelincuentes(https://www.acronis.com/articles/malicious-cyber-threats-2020/) hagan uso de lainteligencia artificial y la automatización para incrementar el nivel desofisticación y la eficacia de sus ataques. Acronis también ha hallado pruebasde que más de 1000 empresas en todo el mundo han sufrido fugas de datos tras unataque de ransomware en 2020. Esta tendencia se acelerará cuando la filtraciónde datos desbanque al cifrado como principal táctica de ataque empleada por losciberdelincuentes.El nuevo informe Principles for Board Governance of Cyber Risk(https://www.weforum.org/reports/principles-for-board-governance-of-cyber-risk)muestra cómo los directivos pueden mejorar su conocimiento de los riesgos parala ciberseguridad para incorporar rápidamente su planificación a la estrategiaglobal de la empresa."Al carecer de una base fundamentada en principios que permita al equipodirectivo entender y gestionar el ciberriesgo, las respuestas han sido pocosistemáticas y las brechas en la seguridad han aumentado", manifestó DanielDobrygowski, director de Gestión y confianza en el Centro para la Ciberseguridaddel Foro Económico Mundial(https://www.weforum.org/platforms/the-centre-for-cybersecurity) . "Estosprincipios proporcionan directrices que son imprescindibles para los directivosde cualquier sector o zona geográfica. El problema de la ciberseguridad(https://www.acronis.com/articles/what-is-cyber-security/) no se circunscribe alámbito tecnológico; es un asunto crucial que en el entorno actual debe serabordado por los directivos desde el punto de vista económico y de estrategia."Con las aportaciones de Acronis y de otros líderes en ciberseguridad y riesgodigital, el equipo de expertos identificó seis principios que se aplican a ungrupo más amplio de directivos y equipos de administración, concretamente:1. La ciberseguridad es un facilitador de negocio estratégico.2. Conocer los factores que impulsan la economía y el impacto del ciberriesgo.3. Compaginar la gestión del ciberriesgo con las necesidades empresariales.4. Garantizar que el diseño organizativo favorece la ciberseguridad.5. Incorporar a expertos en ciberseguridad en el equipo directivo.6. Fomentar la colaboración y la resiliencia sistémica."El Foro ofrece el conocimiento que aportan líderes de todo el mundo y, en elmundo digital moderno, ningún otro problema merece más atención que la gestióndel ciberriesgo", afirmó SB, Serguei Beloussov, CEO y fundador de Acronis. "Comolíder en ciberprotección, Acronis contribuye a los proyectos del Foro con suexperiencia e investigaciones, e implementa en sus productos las directrices delWEF en cuanto a gestión del riesgo".Contacto:Andreas Rossbach | Cooperate Communications Manager Europe & Israel at AcronisEmail: mailto:andreas.rossbach@acronis.comMobile: +49 151 40767189Twitter:@rossbachacronisContenido adicional: http://presseportal.de/pm/144061/4873369OTS: Acronis