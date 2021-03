Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Leichte Verluste - Nike unter Druck Überschaubare Kursverluste dürften am Donnerstag das Bild an den US-Aktienmärkten prägen. Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG Markets rund einen Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent niedriger auf 32 350 Punkte. Am Vortag hatte der Dow …