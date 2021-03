Anlegerverlag Was ist bloß bei SLM Solutions los? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.03.2021, 13:32 | 32 | 0 | 0 25.03.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de SLM Solutions-Aktionäre müssen heute krisenfest sein. Denn der Kurs wird satte rund fünf Prozent heruntergeprügelt. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen? Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. SLM Solutions rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund dreizehn Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 15,08 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre. Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung.



