KEPLER CHEUVREUX belässt Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Norma Group von 39 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erholung des Autozulieferers setze sich fort, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben