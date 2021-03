Der neue Abstract wurde von den Autoren auf der Jahresversammlung der Orthopaedic Research Society 2021 (ORS 2021 Annual Meeting) vorgestellt, die im Februar 2021 stattfand:

Custom-designed total knee arthroplasty is cost-effective in comparison to a standard implant (Maßgeschneiderte Knietotalendoprothese ist im Vergleich zu einem Standardimplantat kostengünstiger), Navin Fernando MD, Ann Chancellor CCRC, Paul Manner MD, University of Washington, Seattle, WA, 2021 Proceedings of Orthopaedic Research Society, Paper 0980

Die retrospektive Analyse wurde zwischen 2016 und 2019 an einer einzelnen medizinischen Einrichtung unter Verwendung einer Finanzdatenbank und elektronischer Gesundheitsakten durchgeführt.

Untersucht wurden die Patientendaten, die direkten Gesamtkosten, die Verweildauer im Krankenhaus und der Opioideinsatz. Es wurden zwei Gruppen für Eingriffe ausgewertet, die von einem einzigen Chirurgen durchgeführt wurden, Dr. Paul Manner, MD, Professor für Gelenkersatz/Hüft- und Kniegelenkarthrose im Department of Orthopaedics and Sports Medicine an der University of Washington in Seattle. Die Eingriffe bei einer Kontrollgruppe wurden von einem zweiten Chirurgen durchgeführt, Dr. Navin Fernando:

Primärgruppe – patientenspezifisches Implantat (Conformis iTotal)

Vergleichsgruppe – herkömmliches Implantat (Zimmer Persona)

Kontrollgruppe – herkömmliches Implantat (Stryker Triathlon), durchgeführt von zweitem Chirurg



„Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen bei Patienten mit dem Conformis-Knie. Die Patienten berichten, dass sich das Knie eher wie ein normales, gesundes Gelenk anfühlt. Sie erholen sich schneller und sind wesentlich schneller wieder voll einsatzfähig als mit herkömmlichen gebrauchsfertigen Implantaten“, so Dr. Paul Manner. „Wir haben festgestellt, dass die Kosten für die Versorgung beim Conformis-Knieimplantat wesentlich geringer sind, da die Patienten weniger Zeit im Krankenhaus verbringen und die Operation in kürzerer Zeit durchgeführt werden kann. Alle haben Vorteile davon.“