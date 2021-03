Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West veröffentlicht heute ihre vorläufige

Bilanz des Geschäftsjahres 2020. Trotz der großen Herausforderungen, die sich

aus der Corona-Pandemie ergaben, ist die Genossenschaftsbank weiter gewachsen.

Sie steigerte ihre Bilanzsumme um 4,1 Prozent auf 13,15 Milliarden Euro. Für den

Vorstandsvorsitzenden Manfred Stevermann ist das ein "zufriedenstellendes

Ergebnis, mit dem wir in diesem besonderen Covid-19-Jahr nicht unbedingt

gerechnet haben".



Sparda-Service: Banking unter erschwerten Bedingungen





Schließlich musste die Sparda-Bank West ihren Filialbetrieb im Jahresverlaufaufgrund hoher Inzidenzwerte in ihrem Geschäftsgebiet regional immer wiederstark einschränken. "Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden sowie unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte für uns selbstverständlich Vorrang", sagtManfred Stevermann. Und er ergänzt: "Unsere Service- und Beratungsangebotekonnten wir daher vor Ort nicht immer in gewohnter Weise zur Verfügung stellen.Unsere Filialteams haben aber alles unternommen, um Kundenanfragen stets schnellzu beantworten und die Menschen unter Wahrung der Hygienevorschriften weiterhinkompetent und umfassend zu beraten."Kundenausrichtung: über 10.000 neue Kunden gewonnenDieser Einsatz kam bei den Kunden an. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür,dass die Kunden der Bank im vergangenen Jahr trotz angepassterKontoführungsgebühren und Filialschließungen im Zuge der strukturellenNeuausrichtung weitgehend treu geblieben sind. Ein Rückgang hat es gegeben, erbeträgt -2,7 Prozent. Zudem hat die Sparda-Bank West an allen ihren Standortenauch 2020 wieder neue Kunden hinzugewinnen können - wenn auch mit 10.075Neukunden in etwas geringerem Umfang als in den Jahren zuvor. Insgesamt zähltedie Bank Ende des vergangenen Jahres 682.152 Kunden sowie 577.727 Mitglieder undist damit auch weiterhin die mitgliederstärkste GenossenschaftsbankDeutschlands.Kundeneinlagen: Covid-19-Krise sorgt für weitere SteigerungNoch einmal deutlicher angestiegen als im Vorjahr sind bei der Sparda-Bank Westdie Kundeneinlagen. Sie gingen um 531 Millionen Euro auf 11,89 Milliarden Euronach oben (+4,7 Prozent). Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist dieCorona-Pandemie, in der die Sparquote hierzulande weiter angezogen hat. "Es gabwenig Möglichkeiten, Geld auszugeben, und in unsicheren Zeiten legen dieMenschen eben lieber etwas mehr auf die hohe Kante", sagt Manfred Stevermann.Für ihn ist es "nur allzu verständlich, wenn Kunden ihr Geld kurzfristig