Alkoholverbrauch geht im Corona-Jahr 2020 weiter zurück

WIESBADEN (ots) -- Pro-Kopf-Verbrauch von Bier (-5,4 %), Schaumwein (-2,1 %) und Spirituosen(-0,9 %) gegenüber 2019 gesunken- Verbraucherpreise für alkoholische Getränke rückläufig durch temporäre Senkungder Mehrwertsteuersätze und sinkende Nachfrage- Bierabsatz geht in Lockdown-Monaten besonders stark zurück- Schaumweinabsatz liegt um 3,2 % unter dem des Jahres 2019Geschlossene Restaurants und Bars, abgesagte Veranstaltungen, eingeschränkterGrenzverkehr: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben zu einemRückgang des Alkoholverbrauchs pro Einwohnerin und Einwohner in Deutschland imJahr 2020 geführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden imvergangenen Jahr pro Kopf durchschnittlich 3,3 Liter Schaumwein und 2,1 LiterAlkohol in Spirituosen verbraucht. Das war ein Rückgang von 2,1 %beziehungsweise 0,9 % gegenüber dem Jahr 2019. Den stärksten Einbruch zeigte derBierverbrauch pro Kopf mit einem Minus von 5,4 % auf 86,9 Liter - das war derstärkste Rückgang innerhalb der letzten zehn Jahre. Damit konsumierte jederEinwohner und jede Einwohnerin 2020 im Durchschnitt knapp fünf Liter Bierweniger als im Vorjahr. Demgegenüber konnte der Verbrauch so genannterZwischenerzeugnisse - dazu zählen im Wesentlichen mit Alkohol verstärkte Weinewie Sherry, Madeira oder Portwein - auch 2020 und damit das fünfte Jahr in Folgeeinen Zuwachs verzeichnen: Durchschnittlich 0,2 Liter wurden davon pro Kopfverbraucht, ein Plus von 7,7 % gegenüber 2019.Verbraucherpreise für alkoholische Getränke sinkenIm Umfeld des rückläufigen Verbrauchs von Bier, Schaumwein und Spirituosen sowiebedingt durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze in der 2.Jahreshälfte 2020 sanken die Verbraucherpreise für diese alkoholischen Getränkeim Corona-Jahr 2020. Den stärksten Preisrückgang verzeichneten dieSchaumweinprodukte Sekt, Prosecco und Champagner (-1,2 % im Jahresdurchschnitt2020 gegenüber 2019), gefolgt von Bier (-0,9 %) und Spirituosen (-0,3 %).Minusrekord: Bierabsatz liegt im Januar 2021 um 27 % unter dem desVorjahresmonatsBesonders deutlich zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie beimBierabsatz. Insgesamt setzten die in Deutschland ansässigen Brauereien undBierlager 2020 rund 8,7 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier und damit 508,2Millionen Liter weniger als 2019 ab. Dieser Rückgang von 5,5 % gegenüber demVorjahr fiel wesentlich stärker aus als der durchschnittliche Rückgang in denJahren 2011 bis 2019, der bei etwa 0,7 % lag. Ein Blick auf die unterjährigenMonatszahlen zum Bierabsatz illustriert den Einfluss derGastronomie-Schließungen und abgesagten Großveranstaltungen. So ging der