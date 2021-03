DGAP-News United Lithium Corp veröffentlicht Entwicklungsvereinbarung zur Extraktion und Aufbereitung von Lithium in seinem Lithiumprojekt Bergby in Schweden Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 25.03.2021, 14:10 | 52 | 0 | 0 25.03.2021, 14:10 | DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis

United Lithium Corp veröffentlicht Entwicklungsvereinbarung zur Extraktion und Aufbereitung von Lithium in seinem Lithiumprojekt Bergby in Schweden



United Lithium Corp. (ISIN: CA9107971090 ; WKN: A2QGMZ) freut sich, die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit Process Research Ortech Inc. (Ortech) von Mississauga, Kanada, zur Entwicklung eines Protokolls zur Auslaugung und Aufbereitung von Lithiumvorkommen aus Hartgestein bekanntzugeben. Das geplante Arbeitsprogramm wird vorläufige Ablaufpläne zur Mineralienaufbereitung und zum metallurgischen Verfahren für die Gewinnung von Lithium aus Hartgestein-Spodumen-Mineralisierungen entwickeln. Die Entwicklung dieses Verfahrens erlaubt dem Unternehmen, mit Hilfe eines Pilotprojekts auf die Kommerzialisierung von Produkten aus der Lithiumextraktion und -reinigung aus Spodumen zuzusteuern. Das Unternehmen erwartet, dieses Programm in etwa 16 - 22 Wochen von der Beauftragung bis zu Abschluss und Ergebnissen abzuschließen.





Ortech arbeitet mit United Lithium an den folgenden Maßnahmen zur Durchführung der Phase 1: - Mineralienaufbereitung (Spodumen/Petalit) - Beseitigung von Verunreinigungen (d. h. Al, Fe, Si, Mn, Zn, Mg und Ca) - Produktgewinnung (Lithiumkarbonat (Li2CO3)) Mit diesen Testarbeiten wird ein erster Prozessablaufplan zur Optimierung der nachfolgenden Forschungsarbeiten entwickelt und bewertet. Die Nachfolgearbeiten beinhalten ein Testprogramm mit einer Mini-Pilotanlage, durch das vorläufige Designkriterien für das Verfahren und wirtschaftliche Machbarkeitsdaten erhalten werden.

Hintergrundinformation



Lithium (Li) ist eines der wichtigsten strategischen Metalle aufgrund der steigenden Verwendung in neu entwickelten Technologien, besonders Batterien für aufladbare Hybrid-, elektrische - und Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, tragbare Elektronikgeräte und Energiespeicher. Seite 2 ► Seite 1 von 5



