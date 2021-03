BERNSTEIN RESEARCH belässt LINDE plc auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237,65 Euro belassen. Linde habe mittlerweile eine ganze Reihe von Abkommen mit Unternehmen weltweit zum Thema grüner Wasserstoff abgeschlossen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Thema Wasserstoff. Dieser sei mittlerweile ins Zentrum der Lösungsansätze zum Erreichen klimaneutraler Ziele gerückt./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 02:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.