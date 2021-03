JPMORGAN belässt ZOOPLUS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Zahlen seien sehr stark gewesen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen der Internet-Handelsplattform für Haustierbedarf zum laufenden Jahr lägen deutlich über den Markterwartungen./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 07:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 07:59 / GMT