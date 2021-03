DEUTSCHE BANK belässt NOVO NORDISK auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 dänische Kronen belassen. Eine Umfrage unter Ärzten zum Medikament Tirzepatide von Eli Lilly gegen Diabetes könne sich erheblich auf das Mittel Ozempic von Novo Nordisk auswirken, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er messe Ozempic einen Kapitalwert zu, der mit 84 Kronen zur Bewertung der Aktien beitrage./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.