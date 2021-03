DEUTSCHE BANK belässt Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe das Management des Gebrauchtwagenhändlers einen starken Ausblick für die Online-Vertriebsplattform Autohero gegeben./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 07:07 / GMT