Steigende Abwärtsrisiken bei Silber

Die Gemengelage der Einflussfaktoren auf den Silberpreis ist derzeit unübersichtlich. Einerseits wird mit zunehmendem Nachdruck darauf verwiesen, dass steigende Inflationserwartungen zu einem deutlichen Aufwärtsschub bei Silber führen dürfte. Neben …

Die Gemengelage der Einflussfaktoren auf den Silberpreis ist derzeit unübersichtlich. Einerseits wird mit zunehmendem Nachdruck darauf verwiesen, dass steigende Inflationserwartungen zu einem deutlichen Aufwärtsschub bei Silber führen dürfte. Neben diesem finanzmarktbezogenen Faktor steht eines der stärksten Argumente für Silber als strategisches Metall der ,,grünen Wende‘‘ in der Struktur der Weltwirtschaft, das erst und vor allem dadurch seinen ,,Drive‘‘ erhält, dass die neue US-Administration, aber auch China enormen politischen Willen aufbringen, um diese Wende zu beschleunigen.Dagegen stehen zum anderen steigende langfristige Zinsen in den USA, was das Sentiment des gesamten Edelmetallsektors belastet. Dazu gesellt sich eine gewisse Verschiebung innerhalb derjenigen Investoren, welche bislang auf Edelmetalle setzten, nun aber von der ,,Sexiness‘‘ der Kryptowährungen übermannt werden und einen mehr oder weniger großen Anteil ihrer Anlagen umschichten. Und dies vor dem Hintergrund, dass Silber seit August 2020 eine Konsolidierung seines vorherigen explosiven ,,Slingshot Moves‘‘ durchmacht. In diesem Prozess sucht der Silberpreis nun einen Boden, hat diesen aber aktuell noch nicht in eine Form gegossen, die aus charttechnischer Sicht überzeugend ist. ...