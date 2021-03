Eltern mit Hauptschulabschluss helfen weniger beim Homeschooling

BERLIN (dpa-AFX) - Menschen mit niedrigerer Bildung helfen den eigenen Kindern in der Pandemie deutlich seltener beim Homeschooling. Die Digitalisierung von allen möglichen Bereichen wegen Corona bringt den Millionen Menschen mit weniger Bildung in Deutschland auch sonst mehr Probleme als den höher Gebildeten, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Allensbach-Umfrage zeigt.

Demnach hat rund jede und jeder Vierte mit Abitur in den Monaten vor der Befragung die eigenen Kinder häufiger als sonst beim nun verstärkt digital stattfindenden Unterricht unterstützt. Bei den Menschen mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss sagen dies nur 4 Prozent. Eine Weiterbildung über das Internet haben 16 Prozent der Menschen mit höherer und 3 Prozent mit einfacher Bildung gemacht.