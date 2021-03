Stuttgart/Reutlingen (ots) -



- Zwei Drittel der Menschen in Deutschland erwarten, dass eBikes im Stadtverkehr

in den nächsten fünf Jahren an Bedeutung gewinnen - mehr als jeder andere

Verkehrsträger

- Für mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist die Infrastruktur der

entscheidende Baustein für mehr Radverkehr

- Bosch eBike Systems-Geschäftsleiter Claus Fleischer: "Wir können die

Mobilitätswende nur erfolgreich gestalten, wenn wir eine positive und

ganzheitliche Fahrradkultur leben und fördern - sowohl in der Mobilität im

Alltag als auch in der Freizeit."



64 Prozent der Menschen in Deutschland erwarten, dass das Fahren eines eBikes

als Form der Fortbewegung in der Stadt in den kommenden fünf Jahren an Bedeutung

gewinnen wird. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag von Bosch eBike Systems. Für

das Fahrrad und den ÖPNV erwarten dies laut Studie 54 Prozent respektive 48

Prozent der Menschen - für das Auto lediglich 21 Prozent.







Menschen ihre Mobilitätsoptionen überdenken", sagt Claus Fleischer,

Geschäftsleiter von Bosch eBike Systems. Die Studie zeigt, dass annähernd 30

Prozent der Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr mehr eBike oder Fahrrad

gefahren sind. Dieser Trend wird sich 2021 fortsetzen: Mehr als jeder Dritte

plant, das eBike oder Fahrrad in diesem Jahr häufiger zu nutzen als 2020. Die

wachsende Popularität des eBikes zeigt sich auch in der Kaufabsicht: 16 Prozent

der Befragten planen laut der Umfrage die Anschaffung ihres ersten eBikes im

kommenden Jahr. "eBikes ermöglichen, unseren Alltag aktiver, gesünder und

nachhaltiger zu gestalten. Zugleich sind sie ein wichtiger Baustein für die

Mobilität von morgen, da sie Antworten auf zentrale gesellschaftliche Fragen wie

etwa den Klimawandel oder die zunehmende Urbanisierung geben", sagt Claus

Fleischer.



Fehlende Radwege hemmen nachhaltige Mobilität



Doch die nur unzureichend auf den Radverkehr ausgerichtete Infrastruktur hält

viele Menschen vom Radfahren ab. "Damit noch mehr Menschen auf das Fahrrad oder

eBike umsatteln, muss der Verkehrsraum neu aufgeteilt werden. Die Infrastruktur

wurde jahrzehntelang nur auf den Autoverkehr ausgerichtet, jetzt müssen

Fahrradfahrer und Fußgänger stärker in den Fokus rücken", sagt Claus Fleischer.

Die in der Corona-Pandemie vorübergehend eingerichteten Radwege haben die

Debatte um die Flächenkonkurrenz in urbanen Zentren neu angestoßen. Laut der

Studie der GfK befürwortet eine Mehrheit der Deutschen, dass die provisorischen Seite 2 ► Seite 1 von 3



