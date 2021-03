Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Varta Amerikanisches Interesse Bei Varta gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Morgan Stanley überspringt bei dem Batteriehersteller die Schwelle von 5 Prozent. Dies geschieht am 18. März. Bis dahin hielten die Amerikaner 3,06 Prozent an Varta. Davon wurden 0,6 …