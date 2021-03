Schwalbach im Taunus (ots) -



Am 22. April ist "Earth Day", ein Tag, der ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit

steht. Immer mehr Menschen erkennen, dass durch einfache Änderungen ihres

täglichen Lebens die Menge an Abfall, die sie produzieren, erheblich reduziert

werden kann.[1] Sie suchen nach einfachen, nachhaltigen Lösungen, die weder

ihren Lebensstil noch die Produktleistung beeinträchtigen. blend-a-med greift

die Bedürfnisse der Konsumenten auf und überzeugt nun mit neuen recycelbaren

Tuben aus High-Density Polyethylene (HDPE), einem Kunststoff mit besonders

hoher Dichte. Die Umstellung betrifft die gesamte Jahresproduktion von über 30

Millionen Tuben.



Über 90 Prozent des Produktportfolios werden auf recycelbare Zahnpastatuben

umgestellt.





Bisher war die Herstellung von nachhaltigen Zahnpastatuben eine Herausforderungfür Recyclinganlagen auf der ganzen Welt, doch im Januar 2021 stellteblend-a-med Hersteller Procter & Gamble seine ersten vollständig recycelbarenZahnpastatuben aus HDPE in Europa vor. HDPE ist ein Material, das zu 100 Prozentrecycelbar ist. Nach der Verwendung wird das HDPE in hochwertiges recyceltesHDPE umgewandelt, das zur Herstellung neuer Flaschen oder Tuben aus HDPEwiederverwendet werden kann.blend-a-med ist die erste Deutsche Procter & Gamble Marke, die den größten Teilihres Produktportfolios auf recycelbare Verpackungen umstellt.Sowohl die Tube an sich, als auch der Deckel der Zahnpasten ist recycelbar undbietet trotz allem den gleichen Produktschutz. blend-a-med freut sich über dieoffizielle Zertifizierung durch die europäischen Recyclingunternehmen RecyClassund SUEZ.circpack®, die die neuen Tuben als kompatibel mit vorhandenenRecyclingtechnologien bewerten.Die neuen, vollständig recycelbaren HDPE-Tuben werden für alle Procter &Gamble-Mundpflegemarken einschließlich blend-a-med und Oral-B eingeführt undwerden bis 2025 standardmäßig für alle Zahnpastatuben verwendet. Insgesamtwerden über 90 Prozent des blend-a-med Produktportfolios auf recycelbare HDPETuben umgestellt.Diese Initiative soll den Menschen verantwortungsvollen Konsum ermöglichen undsie dabei unterstützen, ihren ökologischen Fußabdruck auch im Bereich derMundpflege zu verringern.Frischer Wind in allen Belangen: Weitere Veränderungen im blend-a-medProduktportfolioNeben der Umstellung auf recycelbare Zahnpastatuben gibt es auch weitereNeuigkeiten im blend-a-med Produktportfolio, die ab 01. April 2021 im Handelerhältlich sind.blend-a-med Pro Expert TiefenreinigungDie beliebte blend-a-med Complete Protect Expert Tiefenreinigung Zahncremeerfreut sich nicht nur eines neuen, ansprechenden Verpackungsdesigns, sondern