Berlin (ots) - Die Start-up-Szene in Deutschland wird zunehmend grüner: Der

Anteil der Green Start-ups an allen deutschen Start-ups ist im Vergleich zu den

Vorjahren deutlich auf fast 30 Prozent angestiegen. Das ergibt eine aktuelle

Studie des Borderstep Instituts und des Bundesverbands Deutsche Start-ups (beide

Berlin), die nach 2019 und 2020 zum dritten Mal erstellt wurde. Der "Green

Start-up-Monitor" (GSM) ist fachlich und finanziell von der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert worden.



Bundesweit rund 6.000 grüne Start-ups





DBU-Generalsekretär Alexander Bonde sieht in den grünen Start-ups ein "enormesInnovationspotenzial". Sie seien anpassungsfähig, kreativ und digitalausgerichtet. Bonde: "Eine nachhaltige Digitalisierung kann ein Schlüssel zurLösung von Umweltproblemen sein." Mit einem eigenen Förderprogramm unterstützedie Stiftung nachhaltig orientierte Gründungen bereits seit zwei Jahren. LautGreen Start-up Monitor 2021 leisten die rund 6.000 grünen Start-ups inDeutschland mit ihren umweltfreundlichen Produkten, Dienstleistungen undServiceangeboten einen wichtigen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Und: Siesind demnach mit ihren zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und sozialen Lösungen auchein immer wichtigerer Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktor.Herausforderungen in der Covid-19-PandemieAls "grün" im Sinne der Studie werden Start-ups eingestuft, die drei Kriterienerfüllen: eine Zuordnung zum Nachhaltigen Wirtschaften (Green Economy), einestrategisch-nachhaltige Ausrichtung und eine bereits erfolgte Übersetzung dieserStrategie in die Unternehmens-Kennzahlen (Key Performance Indikatoren, KPIs).Die drei größten Herausforderungen grüner Start-ups seien aktuell, wie auch inden letzten beiden Jahren, der Vertrieb (63 Prozent), die Kapitalbeschaffung(49) und die Produktentwicklung (46). Die durch die Covid-19-Pandemie erheblichveränderten Bedingungen im Geschäftsumfeld haben dem Green Start-up-Monitorzufolge dazu geführt, dass sich einige der bekannten Herausforderungen nocheinmal zugespitzt haben.Doppelte Dividende bei den grünen NeugründungenNeben wirtschaftlichen Effekten wie der Schaffung von Arbeitsplätzen undRenditen für Kapitalgeber (ökonomische Dividende) erzeugen laut GSM grüneStart-ups auch einen gesellschaftlichen Mehrwert. Zu dieser "gesellschaftlichenDividende" gehören zum Beispiel die Beiträge der nachhaltigen Gründungen zurReduktion von Treibhausgasemissionen. "Diese innovativen undwachstumsorientierten jungen Unternehmen liefern nicht nur überzeugendeProdukte, sondern schaffen zusätzlich für die Gesellschaft als Ganzes positiveWirkungen", betont Prof. Dr. Klaus Fichter, Direktor des Borderstep Institutsund Mit-Autor der Studie. "Grüne Startups zeichnen sich also durch eine doppelteDividende aus", so Fichter. Grüne Start-ups stellen in allen Bundesländern einenbedeutenden Anteil aller Start-ups. Bundesweit lag dieser Wert im vergangenenJahr im Durchschnitt bei fast 30 Prozent. Beim Vergleich untereinander schneidendie Bundesländer unterschiedlich ab: Besonders grün geprägt sind laut GSMMecklenburg-Vorpommern und das Saarland (jeweils ein Anteil von 35 Prozent),Hessen (32), sowie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen (jeweils 29Prozent).Der Green Start-up-Monitor 2021 kann kostenfrei heruntergeladen werden:https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2021/03/GreenStartupMonitor2021.pdf