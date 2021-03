CREDIT SUISSE belässt HOME DEPOT INC auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Seth Sigman

Analysiertes Unternehmen: HOME DEPOT INC

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 319

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Home Depot nach Treffen mit Managern der Baumarktkette von 300 auf 319 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im ersten Quartal dürfte die Profitabilität wegen einer guten Kostenkontrolle gestiegen sein, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte daher die Gewinnschätzungen je Aktie für 2021 und 2022./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 10:03 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.