Entwicklungsabkommen zur Lithiumextraktion und -reinigung bekannt gegeben

Die United Lithium Corp. (WKN: A2QGMZ ; ISIN: CA9107971090) hat für ihr Bergby-Lithium-Projekt in Schweden eine Partnerschaft mit "Process Research Ortech" aus Mississauga, Kanada, unterzeichnet. Gemeinsam möchten die Unternehmen ein Auslaugungs- und Reinigungsprotokoll für Lithiumvorkommen aus Hartgesteinen entwickeln.

Diese Vereinbarung sollte dem Unternehmen eine alternative Option für die Verarbeitung von Lithiummineralien bieten. Die Entwicklung eines erfolgreichen Auslaugungsprotokolls würde es dem Unternehmen ermöglichen, sich einem Pilotprojekt zuzuwenden, einer Schlüsselkomponente vor der Kommerzialisierung der Technologie. Durch die Bereitstellung eines chemischen Lithiumproduktes könnte sich United Lithium als potenzieller lokaler Lieferant für die Batterie-Giga-Fabriken in ganz Europa etablieren.

Das vereinbarte Arbeitsprogramm wird vorläufige Flussdiagramme für die Aufbereitung von Mineralien und metallurgische Prozesse zur Rückgewinnung von Lithium aus der Spodumenmineralisierung (Spodumen ist eines der wichtigsten Lithiumerze) von Hartgestein entwickeln. Die Entwicklung dieses Verfahrens wird es der United Lithium Corp. ermöglichen, die Lithiumextraktion und -reinigung aus Spodumen im Rahmen eines Pilotprojekts zu kommerzialisieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Programm vom Auftrag bis zur vollständigen Fertigstellung und den Ergebnissen ca. 16 bis 22 Wochen dauern wird.

Zunächst möchten die Unternehmen in einer ersten Phase die Mineralverarbeitung (Spodumen / Petalit), die Entfernung von Verunreinigungen (Al, Fe, Si, Mn, Zn, Mg und Ca) und die Produktrückgewinnung (Lithiumcarbonat (Li2CO3)) einleiten. Diese Testarbeit in der ersten Phase wird zur Entwicklung und Bewertung eines Prozessablaufplans zur Optimierung in der anschließenden Forschung führen, der ein Mini-Pilotanlagen-Testprogramm umfasst, um vorläufige Prozessdesignkriterien und wirtschaftliche Machbarkeitsdaten zu erhalten.