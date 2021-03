Havn Life Sciences unterzeichnet eine Absichtserklärung zur Erforschung und Entwicklung von medizinischem Psilocybin mit dem jamaikanischen Unternehmen „Hypha Wellness'

Vorbehaltlich der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zur Herstellung standardisierter, pulverförmiger und homogenisierter Psilocybin-Pilz-Wirkstoffprodukte (API), hat Havn Life Sciences mit dem "Hypha Wellness Jamaica Psilocybin" (HWJP) eine Absichtserklärung (LOI) zur gemeinsamen Erforschung getroffen.

Das jamaikanische Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kingston und konzentriert sich auf den Anbau, die Extraktion und die Herstellung von Nutrazeutika. Sie sind einzigartig positioniert, um die therapeutischen und kommerziellen Potenziale von Psilocybin und anderen Pilzen für lokale und internationale Märkte zu erforschen und zu optimieren. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich das Ziel von Havn Life unterstützen, eine Lieferkette für die regulierte Produktion von medizinischem Psilocybin zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Veteranen und Vordenkern des Militärs (Heroic Hearts) entwickelt Havn Life innovative Formulierungen, um zukünftige klinische Studien zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen zu unterstützen.

Im Zuge der Verkündung dieser Zusammenarbeit wurde auch bekannt, dass Havn Life eine Produktionsstätte in Jamaika entwickeln wird, um psychedelische Pilz-Formulierungen herzustellen. Das Unternehmen bemüht sich auch aktiv um zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Unternehmen in Jamaika. Havn Life Sciences geht davon aus, dass die Einrichtung von Niederlassungen in Jamaika die Fähigkeit des Unternehmens verbessern wird, standardisierte qualitätskontrollierte Produktionsmethoden für natürlich gewonnenes Psilocybin zu optimieren und seinen Geschäftsplan zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit mit HWJP bringt auch lokales Wissen und Einblicke in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und ebnet möglicherweise den Weg für die Entwicklung von Funktionsstandards in der gesamten Branche.