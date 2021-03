Xactly steigert sein EMEA-Wachstum durch Zusammenarbeit mit Oracle Cloud (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Xactly Revenue Intelligence Plattform migriert zur Oracle Cloud Infrastruktur in Deutschland und treibt damit ihre prognostizierte globale Dynamik weiter an



Xactly (http://xactlycorp.com) , der weltweit führende Anbieter von Revenue-Intelligence-Lösungen, hat heute die Migration der Xactly Software von seiner privaten Cloud auf die Cloud Infrastruktur von Oracle (OCI) angekündigt. Die erste OCI-Cloud-Region, in die Xactly migrieren wird, befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Dieser Wechsel folgt auf die vor kurzem durchgeführte Übernahme von TopOPPS

(https://www.presseportal.de/pm/154063/4860464) durch Xactly und die Markteinführung seiner revolutionären Revenue Performance Cloud. Mit dieser strategischen Übernahme liefert Xactly eine einzigartige End-to-End-Plattform für Revenue Operations, die Revenue Intelligence, Optimierung und Performance verbessert.