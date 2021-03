Konsumenten wollen sich nach dem Lockdown etwas gönnen und das Leben mehr genießen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- McKinsey-Umfrage: 57% der Deutschen wollen noch in diesem Jahr mehr reisen,47% wollen Restaurants und Bars besuchen- 95% der Konsumenten schränken sich im Lockdown weiter ein, aber bereits 19%geben wieder mehr Geld aus, 18% sparen vermehrt.- Analyse des McKinsey Global Institute: Deutschland gut aufgestellt fürschnelle Konsumerholung nach der Pandemie.Trotz Virusmutationen, Endlos-Lockdown und Verzögerungen beim Impfen und Testenbleiben die Deutschen im europäischen Vergleich optimistisch: Jeder Vierteglaubt, dass sich die deutsche Wirtschaft in zwei bis drei Monaten wiedererholt, weitere 60% erwarten, dass es sechs bis zwölf Monate dauern wird. Nur17% rechnen damit, dass die COVID-19-Pandemie die Wirtschaft dauerhaft belastenwird. 95% der Befragten schränkt sich im Lockdown weiter ein, bei den privatenAusgaben zeigt sich jedoch ein geteiltes Bild: Einerseits steigt der Anteilderer, die zuletzt wieder mehr Geld ausgegeben haben, von 14% im September auf19% im Februar. Andererseits gibt aber auch jeder Vierte (26%) an, weniger Geldausgegeben zu haben als sonst, im September sagten das nur 18%. Jeder Fünftegibt an, mehr Geld als sonst gespart zu haben. Dies sind die Kernergebnisseeiner Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey & Company, für die vom 23.bis 27. Februar mehr als 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschlandrepräsentativ befragt wurden.Lust auf mehr Erlebnisse und Konsum nach der PandemieDer monatelange Lockdown wirkt sich auf die geplanten Konsumaktivitäten nach derPandemie aus. Nach wie vor halten sich die Deutschen in allen Kategorien nochmit dem Konsum zurück, auch wenn sich die Konsumabsicht im Vergleich zu Novemberetwas verbessert hat. Sobald die Krise durch das Erreichen einer Herdenimmunitätbewältigt ist, wollen sich jedoch 44% der Befragten noch in diesem Jahr etwasgönnen und sich nach eigenen Angaben verwöhnen. Bei den Jüngeren liegt derAnteil bei über 60%. 57% wollen noch in diesem Jahr mehr reisen, 47% wollenRestaurants und Bars besuchen. Über 60% wollen dies tun, sobald dieBeschränkungen aufgehoben wurden und die Inzidenz gesunken ist. 24% wollen mitdem Reisen warten, bis sie geimpft sind. 17% wollen sich erst nach der Impfungwieder in Restaurants und Bars verwöhnen. Auf Platz drei der Verwöhn-Aktivitätenliegt mit 35% das Einkaufen von Bekleidung, Schuhen und Accessoires. Daraufwollen 65% warten, bis das Infektionsgeschehen nachlässt, 31% wollen sich davonunabhängig Einkäufe in dieser Kategorie gönnen, 16% wollen warten, bis sie