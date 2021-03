Ravensburg (ots) -



- Unternehmen erhalten einen vollständigen Smart-Factory-Betrieb inklusive

Service und Support

- Nach wenigen Tagen können Unternehmen starten - keine neuen IT-Ressourcen

nötig

- Ideal für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen (KMU) ab 10 Maschinen

- Stabilität durch bewährte IIoT-Technologie von FORCAM aus Ravensburg

- Sicherheit durch Cloud-Infrastruktur von Microsoft Azure in EU-Rechenzentrum



Smart-Factory-Spezialist FORCAM aus Ravensburg bietet fertigenden Unternehmen

eine neue Komplettlösung für digitale Fertigung. Das Angebot FORCAM FORCE SAAS

(https://forcam.com/forcam-force-saas/) ist als Software-as-a-Service-Lösung vor

allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) interessant: Sie erhalten aus

einer Hand und zum monatlichen Festpreis alle Vorteile einer Smart Factory -

Hardware, Betrieb, Cloud-Infrastruktur, Service und Support.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Lösung auf Basis von FORCAM Technologie, 2020 ausgezeichnet mit demInnovationspreis Baden-Württemberg, sowie der Microsoft Azure Cloud (https://appsource.microsoft.com/de/product/web-apps/forcam.forcam-force-saas?tab=Overview)ist innerhalb weniger Tage einsatzbereit. FORCAM FORCE SAAS fügt sich inbestehende IT-Strukturen ein, Unternehmen haben keinen zusätzlichen Aufwand anRessourcen. Die Software steht via Internet zur Verfügung, die benötigteHardware kommt per Post - ein sogenannter Edge Gateway sowie eine I/O Box zurErfassung der Maschinensignale."Mit unserer SaaS-Lösung starten Unternehmen ihre Smart Factory in kürzesterZeit auf einer zentralen Produktionsplattform", erklärt FORCAM ProduktmanagerMaurice Fackel. "Fabrikteams binden unterschiedlichste Maschinen einfach an,erhalten in Echtzeit Transparenz über die Maschinenleistung und erhöhen dieEffizienz durch präzise Analysen und standardisierte Reports."Höhere Effizienz durch Echtzeit-Auswertungen auf allen Fabrik-BildschirmenOliver Hoffmann, Co-CEO und CSO von FORCAM: "Unsere Lösung sammelt die Signaleunterschiedlichster Maschinen ein, wandelt sie in nutzbare Daten und sendet siein die Cloud. Von dort erhalten Fabrikteams visualisierte Auswertungen auf ihreBildschirme, mit denen sie Betriebszustände in Echtzeit genau qualifizierenkönnen. Das schafft Transparenz und bringt höhere Effizienz und deutlicheKostenvorteile."Dr. Andrea Rösinger, Co-CEO und CTO von FORCAM: "Für die smarte, datengetriebeneFertigung benötigen kleine und mittlere Unternehmen eine einfache, schnell zuimplementierende und kostengünstige Lösung. Software as a Service ist der Weg,Effizienz und Produktivität schnell und nachhaltig zu optimieren und dabei mitplanungssicheren Kosten kalkulieren zu können."