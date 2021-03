Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GR Silver Mining liefert schon wieder starke Bohrergebnisse vom Silberprojekt Plomosas! GR Silver Mining liefert die nächsten starken Bohrergebnisse von seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko ab. Die Kanadier erbohrten u.a. 466 g/t Silberäquivalent über eine stolze Länge von 21 Metern. Das Vorkommen auf dem Projekt gewinnt damit weiter an Kontur, die Resultate fließen in die anstehende Ressourcenschätzung ein.