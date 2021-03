Immobilienaktien haben ein Horror-Jahr hinter sich. Experten hoffen auf ein starkes Comeback in der Post-Corona-Zeit. In Deutschland ist der Markt für REITs noch überschaubar. w:o stellt die Dividenden-Champions vor.

„Markante Preisübertreibungen“ sieht die Deutsche Bundesbank bei Wohnimmobilien in Deutschlands Städten. Auch Gewerbe- und Einzelhandelsmieten stiegen trotz Corona-Krise vielerorts. Anleger, die nicht direkt in Beton, Grund und Boden investieren wollen, können auch über Aktien vom Boom an den Immobilienmärkten profitieren – mit REITs beispielsweise.

Was sind REITs?

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind börsennotierte Unternehmen, die das Geld von Anlegern einsammeln und in Grundstücke und Immobilien investieren. Seit 2007 gibt es REITs auch in Deutschland. Sie verdienen ihr Geld hauptsächlich mit der Vermietung, Verpachtung und der Veräußerung von Immobilien und Grundstücken. Für Investoren sind sie besonders wegen der hohen Dividenden interessant.

Die Besonderheit liegt in den speziellen steuerlichen Regeln für REITs: Sie zahlen keine Gewerbe- oder Körperschaftssteuer. Erst der REIT-Aktionär zahlt auf seine Dividende die Abgeltungssteuer. Im Gegenzug sind die Unternehmen verpflichtet, ihre Gewinne zu einem hohen Anteil an die Aktionäre auszuschütten – in Deutschland sind es 90 Prozent. Zudem müssen mindestens 25 Prozent der Anteil im Streubesitz sein.

Worin investieren REITs?

REITs werden häufig als Hybridprodukte bezeichnet. Sie ähneln vom Prinzip her offenen Immobilienfonds, sind jedoch schnell, flexibel und günstig wie Aktien zu handeln. Genau wie ein Investment in Immobilien können REITs auch Schutz vor Inflation bieten.

In Deutschland gibt es aktuell fünf REITs, die sich auf Gewerbe-, Logistik- oder Büroimmobilien spezialisiert haben. In Wohnimmobilien dürfen deutsche REITs nicht investieren. In den USA gibt es REITs bereits seit Jahrzehnten, dort ist die Auswahl deutlich größer.

Wie sind die Aussichten für REIT-Anleger?

2020 war ein Horror-Jahr für die Immobilienaktien. Laut einem Bericht des kanadischen Immobilieninvestors Hazelview schnitten Immobilienwerte um 25 Prozent schlechter ab als der globale Aktienmarkt. Doch die Experten machen sich Hoffnung, dass REITs überdurchschnittlich von der in diesem Jahr erwarteten Erholung profitieren werden. „Angesichts des deutlich stärkeren Rückgangs der REIT-Aktienkurse verglichen mit dem Rückgang der Umsätze von 5,8% glauben wir, dass sich nach dieser Entwicklung ein überproportionaler Anstieg der REIT-Aktien im Jahr 2021 abzeichnet.“

Besonders REITs, die in Serverfarmen, Lagerhäuser oder Funkmasten investieren, hält der Hazelview-Report für vielversprechend. Die Experten der Berenberg-Bank setzen unter anderem auf den britischen Supermarket Income REIT, der in Immobilien von Lebensmittelhändlern und Discountern investiert.

Können REITs die Value-Welle reiten?

Experten sind skeptisch, ob die Immobilienaktien vom derzeitigen Trend in Value und defensive Aktien profitieren können. „Ich denke nicht, dass REITs zu den Profiteuren einer anhaltenden Rotation in Substanzwerte gehören. Zwar sind sie durchaus günstig bewertet. Doch Anleger dürften im aktuellen Marktumfeld zyklischere Value-Titel bevorzugen“, so Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, gegenüber wallstreet:online.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion