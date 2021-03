Berlin (ots) - LobbyControl hat die dena für die finanzielle Beteiligung von

Unternehmen an der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität kritisiert und

mangelnde Transparenz beklagt. Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der

Geschäftsführung, nimmt hierzu für die dena Stellung.



"Die von LobbyControl angebrachte Kritik, die Beteiligung von Unternehmen an der

dena-Leitstudie führe zu mangelnder wissenschaftlicher Neutralität, teilen wir

nicht. Für die dena zählen Transparenz sowie ein möglichst großer und breit

gestreuter Partnerkreis zu den zentralen Kernpunkten bei der Studienerstellung

und in ihrer Arbeit generell. Dafür steht die dena und dafür steht auch die enge

Begleitung durch wissenschaftliche Gutachter und Institutionen. Insbesondere

durch die Verortung der dena an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und

Politik sieht sie es als ihre Kernaufgaben, den aktiven und breiten Austausch

mit unterschiedlichen Stakeholdern zu suchen. So werden vielfältige Erfahrungen

und Lösungen in die Studienarbeit einbezogen und einseitige Einflussnahme

ausgeschlossen. Pluralität und Praxisorientierung sind dabei wichtige

Grundprinzipien.







objektive wie aussagefähige Ergebnisse zu erzielen, ist natürlich berechtigt. Es

gibt unterschiedliche Ansätze für solche Studienprojekte. Eine Möglichkeit ist,

die Szenarienbildung rein akademisch anzugehen und Werte zu extrapolieren. Die

dena-Leitstudie verfolgt einen integrierten Multi-Stakeholder-Ansatz. Ziel ist

es, diese fundamentale Transformationsaufgabe - Klimaneutralität im Jahr 2050 -

in der Auseinandersetzung mit zahlreichen Akteuren zu gestalten, die alle

beschriebenen Lösungen tatsächlich in der Praxis umsetzen müssen und dies immer

im Blick haben. Breite wissenschaftliche Expertise wird so mit dem

Experten-Know-how aus der Praxis von Energiewende und Klimaschutz verbunden.

Ebenso wichtig für den Diskurs sind die Erfahrungen zivilgesellschaftlicher

Gruppen, Umwelt- und Naturschutzverbänden.



Die dena verbindet mit der Leitstudie diese verschiedenen Diskurse und verfolgt

mit dem integrierten Ansatz ein all-in-one. Die Einbindung der Partner ist

transparent und in einer eigenen Governance-Struktur klar geregelt. Alle

mitwirkenden Unternehmen und weiteren Akteure werden veröffentlicht.

Transparente Arbeitsprozesse inklusive der Rückkopplung über die verschiedenen

Gremien verhindern eine einseitige Beeinflussung. So will die dena einen

fundierten Beitrag auf der Suche nach Lösungen für ein klimaneutrales Leben und

Wirtschaften leisten."



Die Antworten der dena im Zuge der Anfrage von LobbyControl aus dem November

2020 können hier abgerufen werden. (https://www.dena.de/newsroom/meldungen/state

ment-stellungnahme-der-deutschen-energie-agentur-zu-der-kritik-von-lobbycontrol-

an-der-dena-leitstudie-aufbruch-klimaneutralitaet/)



