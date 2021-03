„Das Links-Rechts-Spiel machen wir nicht mit“

Roedel: „dieBasis“ ist die Kurzform für Basis­demokratische Partei Deutschland und soll ausdrücken, dass sie für die gesamte Bevölkerung offensteht. Wir alle bilden den Staat, so wie es in unserem Grundgesetz im Artikel 20 steht. Die Idee ist, allen Menschen eine Plattform und ­einen Rahmen zu geben, die für eine Weiter­entwicklung der Demokratie eintre­ten wollen. dieBasis hat es sich zur ­Aufgabe gemacht, jedem Bürger in diesem Land die Möglichkeit zu geben, sich aktiv zu politischen …