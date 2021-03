Ein deutliches Votum gegen die Bedrohung freier Energiemärkte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Die zunehmende Konzentration auf den Energiemärkten undinsbesondere der Megadeal zwischen E.ON und RWE wird nicht nur von einerwachsenden Zahl von Energieversorgern, sondern auch von vielen Bürgerinnen undBürgern kritisch gesehen. Inzwischen sind es mehr als 65.000 Menschen, die eineerneute kritische Überprüfung des Deals sowie generell einen fairen Wettbewerbauf den Energiemärkten fordern und dazu eine Petition unterzeichnet haben. Dienoch einige Wochen laufende Aktion wird organisiert vom Bündnis#wirspielennichtmit, mit welchem sich viele unterschiedliche Akteure gegen einedrohende Re-Zentralisierung im Energiesektor aussprechen.Mit dem Deal zwischen E.ON und RWE stellen die beiden Energieriesen denWettbewerb untereinander ein. Durch einen Tausch von Geschäftsbereichenkonzentriert sich jedes Unternehmen auf bestimmte Marktsegmente und es entstehenso in vielen Feldern - von der Erzeugung über den Vertrieb bis hin zu neuenGeschäftsmodellen wie Ladeinfrastruktur und Energiedaten - dominierende Akteureunter dem einen oder anderen Dach. Die beiden Konzerne erreichen dann eine ganzerheblich höhere Marktmacht als ihre jeweils nächstgroßen Konkurrenten. DieserMegadeal ist allerdings nur eine Ausprägung einer generell beobachtbarenRe-Zentralisierung der Energiemärkte: So ergab beispielsweise einetrend:research-Studie im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien kürzlich,dass die Akteursvielfalt der Energiewende zunehmend abnimmt und derErneuerbaren-Ausbau durch die aktuellen Rahmenbedingungen immer stärker vonGroßunternehmen geprägt wird.Gegen diese Entwicklungen und für einen fairen Energiemarkt sowie eine Stärkungder dezentralen Energiewende bezieht das Bündnis #wirspielennichtmit Stellung,in dem sich Akteure aus Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft undZivilgesellschaft zusammengefunden haben. Und immer mehr Bürgerinnen und Bürgerunterstützen das Anliegen: Eine begleitende Petition, die anBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Wettbewerbskommissarin MargretheVestager gerichtet ist, erreichte bereits über 65.000 Unterzeichnungen. Dieweiterhin offene Petition, die im Frühsommer in Berlin und Brüssel übergebenwerden soll, fordert neben der Wahrung der Verbraucherinteressen und einerStärkung dezentraler Energiewende-Strukturen auch eine kritische Überprüfung desE.ON-RWE-Deals sowie wirksame Auflagen."Der Kampf um Strom wird mit harten Bandagen geführt, dabei drohen kleine undmittelständische Akteure über Bord zu gehen", mahnt Prof. Dr. Claudia Kemfert,die die Entwicklungen auf den Energiemärkten wissenschaftlich beobachtet und die