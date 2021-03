Schutz vor Schädlingen im Garten - Das Frühjahr kommt!

Seite 2 ► Seite 1 von 3

. Der Frühling steht vor der Tür und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Für Gärtnerinnen und Gärtner beginnt nun die Zeit der Planung, Vorbereitung und der ersten Aussaat von Blumen, Gemüse und Kräutern. Auch der Schutz vor Schädlingen wie Schnecken und unerwünschten Besuchern wie Katzen, Hunden oder Rehen ist zu planen, damit sich alle Pflanzen frei entfalten können.Dabei kommt der Einsatz von Giften oder Chemikalien für viele Gartenliebhaber nicht in Frage. Diese zerstören die Flora und Fauna und verderben die Genießbarkeit von Nahrungspflanzen. Eine tier- und umweltfreundliche Alternative in der Schädlingsbekämpfung ist gefragt und wird vom Schweizer Qualitätsunternehmen SWISSINNO offeriert.Bei der Bekämpfung von Schnecken im Garten zuerst an Schneckenkorn zu denken ist naheliegend, da dieses Gift wirksam und die Verwendung weit verbreitet ist. Doch wie gefährlich die Chemikalien sind, aus denen Schneckenkorn besteht, wissen oft nur Profigärtner. Meistens wird das hochgiftige Methiocarb oder Metaldehyd verwendet. Beide können schwere gesundheitliche Schäden bei Tieren und Menschen, vor allem bei Kindern, verursachen und bereits in geringen Dosen tödlich sein.Zur Anwendung wird das Gift einfach im Garten verstreut. Dies verursacht zwei große Probleme. Erstens kann Schneckenkorn vom Regen oder durch Gartenbewässerung einfach fortgespült werden und damit seine Wirkung komplett verfehlen. Zweitens sickern die Giftstoffe in den Erdboden. Infolgedessen können Nahrungspflanzen, welche dem kontaminierten Boden Wasser entziehen, ungenießbar werden. Darüber hinaus töten diese Chemikalien unselektiv, egal ob Schädling, Nutztier oder Haustier. Eine Vergiftung durch Schneckenkorn bei Haustieren, wie Katzen oder Hunden, kann bereits entstehen, wenn sich die Tiere nach Kontakt mit dem Gift die Pfoten sauberlecken.