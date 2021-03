Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Die Krise hält sich nicht an Regeln: „Je unsicherer die Zeiten werden, umso mehr klammern sich viele an einfache Glaubenssätze“ Im Interview mit FondsDISCOUNT.de gibt Börsenexperte Prof. Dr. Max Otte einen Einblick in sein neues Buch: „Die Krise hält sich nicht an Regeln“. Im lockeren Frage-Antwort-Format beleuchtet es kritisch die aktuellen Entwicklungen in der …