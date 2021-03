Trotz COVID19 verdienten sich die Produzenten letztes Jahr die sprichwörtliche goldene Nase.

Der Goldmarkt mag Probleme haben, wieder in Schwung zu kommen und neues Investmentkapital anzuziehen, sodass der Goldpreis nicht über die Marke von 1.750 USD pro Unze hinwegkommt. Für die Produzenten aber sind die Zeiten wirklich golden.

Und so erklären die Analysten von Metals Focus denn auch, dass, sollten Investoren auf der Suche nach Werten sein, sie sich den Bergbausektor ansehen sollten. Denn trotz einer gesunkenen Produktion und anderer Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten die Goldgesellschaften 2020 Margen in Rekordhöhe erzielt. Und selbst jetzt, nachdem der Goldpreis deutlich um Augusthoch zurückgekommen sei, seien die Goldproduzenten in der Lage, 2021 signifikanten Cashflow zu generieren, so die Experten.