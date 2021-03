In den USA streben immer mehr junge E-Mobilitäts-Unternehmen per SPAC an die Börse. Doch Analysten warnen vor den hohen Risiken für Anleger, denn die Börsenmäntel erschweren die Aktienanalyse.

In den USA streben immer mehr junge E-Mobilitäts-Unternehmen per SPAC an die Börse. Doch Analysten warnen vor den hohen Risiken für Anleger, denn die Börsenmäntel erschweren die Aktienanalyse.

SPACS haben sich zu einem wahren Investment-Hype entwickelt. Eine Special Purpose Acquisition Company – kurz SPAC – ist eine börsennotierte Mantelgesellschaft ohne operatives Geschäft. Sie sammelt an der Börse Kapital ein, um damit später eine Übernahme eines oder mehrerer Start-ups zu tätigen. In letzter Zeit sind auch junge E-Mobilitäts-Dienstleister, insbesondere Ladesäulenanbieter wie ChargePoint Holdings, EVgo Services oder Volta Industries per SPAC an US-Börsen gegangen, berichtet die Financial Times (FT) kürzlich.