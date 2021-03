WASHINGTON - Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat erneut die Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft durch die Geldpolitik deutlich gemacht. Die Notenbank werde mit der Rücknahme der Hilfen warten, bis sich die Konjunktur vollständig von den Folgen der Corona-Krise erholt habe, versicherte Powell am Donnerstag in einem Radio-Interview. Erst dann werde die Unterstützung der Konjunktur "sehr allmählich" und "mit großer Transparenz" zurückgeführt.

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gefallen. In der vergangenen Woche wurden 684 000 Erstanträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 97 000 Anträge weniger als eine Woche zuvor. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, im Schnitt aber nur auf 730 000 Anträge.

US-Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht



WASHINGTON - Die Wirtschaft der USA ist im Herbst etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im vierten Quartal annualisiert 4,3 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorherige Schätzung hatte einen Zuwachs um 4,1 Prozent ergeben. Da die Zahlen auf das Jahr hochgerechnet sind, fällt die Korrektur gering aus.

ROUNDUP: Merkel mahnt Verbesserungen bei Pandemie-Bekämpfung an

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat alle staatlichen Ebenen dazu aufgerufen, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und insbesondere beim Impfen besser zu werden. "Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Bund, Länder und Kommunen müssten sagen, wo sie besser werden. "Wo man noch schneller werden kann und flexibler, muss man es werden."

Eurozone: Wachstum der Geldmenge schwächt sich etwas ab

FRANKFURT - Das Geldmengenwachstum in der Eurozone hat sich im Februar etwas verlangsamt. Im Jahresvergleich legte die breit gefasste Geldmenge M3 um 12,3 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Januar war das Wachstum noch etwas stärker ausgefallen, die Wachstumsrate hatte ein langjähriges Hoch bei 12,5 Prozent erreicht. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.