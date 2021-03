BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Verzicht auf eine bundesweite Osterruhe driften die Corona-Regelungen in den einzelnen Bundesländern immer weiter auseinander. Das Saarland kündigte am Donnerstag an, die Beschränkungen nach Ostern in einem "Modellprojekt" weitgehend zu lockern. Andere Länder wie Bremen verschärfen die Regeln hingegen notgedrungen wieder. Die Infektionszahlen steigen vor allem bei den Jüngeren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief alle staatlichen Ebenen auf, im Kampf gegen die Pandemie besser zu werden. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag sagte sie: "Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht."

Merkel hatte am Mittwoch die beiden geplanten Extra-"Ruhetage" über Ostern, die Bund und Länder gemeinsam beschlossen hatten, wieder gekippt und um Verzeihung gebeten. Am Donnerstag zog der Bund auch die Bitte an die Kirchen zurück, über Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, dass sich nur zwei Haushalte mit höchstens fünf Leuten treffen dürfen. Bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern und sieben Tagen in einer Region sollen schärfere Regeln gelten. Zudem soll von Sonntag an eine Testpflicht für Urlauber gelten, die aus dem Ausland zurückkommen - zum Beispiel aus Mallorca.

Mit der sogenannten Notbremse, wonach Lockerungen bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz über 100 zurückgenommen werden müssen, gehen die Länder unterschiedlich um. Der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), sagte für Berlin: "Ich glaube, dass es kein gangbarer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudrehen, was wir uns in den letzten Tagen und Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft haben."

Das Saarland will sogar deutlich lockern. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), kündigte an, am Dienstag nach Ostern Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder zu öffnen. Wer dies nutzen will, braucht einen negativen Schnelltest, der höchstens 24 Stunden alt ist. "Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken", sagte Hans. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt derzeit um die 70 - eine der niedrigsten bundesweit. Der bundesweite Wert betrug am Donnerstagmorgen 113,3 (Mittwoch: 108,1).