Ampelphase GRÜN stabilisiert sich

Noch in der letzten Ausgabe des Smart Investor hatten wir angemerkt, dass unsere Börsenampel zwar auf GRÜN steht, ­unsere Indikatoren jedoch nicht so richtig durchstarten wollen. Das hat sich inzwischen geändert: Sämtliche Indikatoren konnten ihre Entscheidungslinien überwinden. Ungetrübt ist die gesamte ­Situation trotzdem nicht, denn bei genauerer Betrachtung befinden sie sich allesamt noch immer in Reichweite zur Entscheidungslinie. Viel darf also nicht passieren und die Börsenampel würde …