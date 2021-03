Tiefste Bohrung auf Loncors Lagerstätte Adumbi durchschneidet signifikante Mächtigkeiten und Gehalte in mehreren Goldzonen

Toronto, Kanada - 25. März 2021 - Loncor Resources Inc. („Loncor“ oder das „Unternehmen“) (TSX: „LN“; OTCQX: „LONCF“; FWB: „LO51“) freut sich, weitere signifikante Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm auf dem zu 84,68 Prozent unternehmenseigenem Imbo-Projekt im östlichen Teil des Ngayu-Grünsteingürtels in der Demokratischen Republik Kongo bekannt zu geben.

Das bis dato tiefste Bohrloch in der Vorzeigelagerstätte Adumbi, LADD009, durchschnitt einen Abschnitt von 32,15 m mit einem Gehalt von 6,17 Gramm Gold pro Tonne (g/t) (einschließlich 1,46 m mit einem Gehalt von 94,77 g/t Gold), 15,36 m mit einem Gehalt von 3,73 g/t Gold (einschließlich 5,89 m mit einem Gehalt von 6,56 g/t Gold), 5,00 m mit einem Gehalt von 3,17 g/t Gold und 7,45 m mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold.

Die mineralisierten Abschnitte aus dem Bohrloch LADD009 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrlochnummer von (m) bis (m) durchschnittene Mächtigkeit (m) Goldgehalt (g/t) LADD009 559,76 564,76 5,00 3,17 LADD009 581,90 614,05 32,15 6,17 LADD009 einschließlich 599,05 600,51 1,46 94,77 LADD009 629,56 644,92 15,36 3,73 LADD009 einschließlich 632,00 637,89 5,89 6,56 LADD009 650,50 657,95 7,45 1,48

Das Bohrloch LADD009 hatte zu Beginn der Bohrung eine Neigung von minus 75 Grad und einen Azimut von 218 Grad. Neigung und Azimut wurden in regelmäßigen Abständen von 30 Metern gemessen. Der gesamte Kern war orientiert, und laut Schätzungen entsprechen die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte ungefähr 82 Prozent der durchschnittenen Mächtigkeiten.

Alle angetroffenen Gehalte sind nicht gedeckelt bei einer maximalen internen Verdünnung von höchstens 4 m Bohrlänge. Das Bohrloch LADD009 durchschnitt die Mineralisierung in einer Tiefe von ungefähr 140 m unterhalb des Tagebaumodells (siehe Abbildungen 2 und 3 unten). Die Bohrlöcher LADD012 und LADD013 werden derzeit niedergebracht (LADD011 wurde vor Erreichen der Zieltiefe aufgrund mechanischer Probleme aufgegeben und LADD013 wird an ihrer Stelle niedergebracht).

Peter Cowley, President von Loncor, kommentierte diese neuesten Bohrergebnisse wie folgt: „Das Bohrloch LADD009 ist die bis dato tiefste Bohrung bei Adumbi und weist auch den höchsten Wert im Hinblick auf das Produkt aus dem Goldgehalt multipliziert mit der tatsächlichen Mächtigkeit mehrerer Abschnitte auf (siehe Abbildung 2). Diese hervorragenden Ergebnisse in Kombination mit den früheren Ergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm zeigen, dass die Goldgehalte in der Tiefe zunehmen. Wir sind weiterhin von den Ergebnissen aus Adumbi begeistert. Die Bohrungen aus unserem aktuellen Bohrprogramm haben erhebliche Mächtigkeiten und Goldgehalte durchschnitten und werden die aktuelle im Tagebau abbaubare vermutete Mineralressource von 2,97 Millionen Unzen Gold (28,97 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,35 g/t Gold) in der Lagerstätte Adumbi erhöhen. Studien sind im Gange, um diese Steigerun zu quantifizieren.“

Die Goldmineralisierung bei Adumbi steht in Zusammenhang mit einer mächtigen (bis zu 130 Meter) Schicht aus zwischengelagertem, gebändertem Eisenstein sowie Quarz-Carbonat- und Clorit-Schiefer, wobei in einer stark alterierten, kieseligen Einheit, die als „Replaced Rock“ (RP) bezeichnet wird, Abschnitte mit höheren Gehalten vorliegen. Hier wurde die lithologische Beschaffenheit des primären Muttergesteins vollständig durch strukturelle Deformation und Alteration zerstört. Eingesprengte Sulfidvergesellschaftungen beinhalten Pyrit, Pyrrhotin und Arsenopyrit und können stellenweise bis zu 20 Prozent des gesamten Gesteins ausmachen.

Das Ziel des aktuellen Bohrprogramms bei Adumbi besteht darin, zusätzlich zu den aktuell vermuteten Mineralressourcen in Höhe von 2,5 Millionen Unzen Gold beim zu 84,68 Prozent unternehmenseigenen Imbo-Projekt, welches die Lagerstätten Adumbi, Kitenge und Manzako umfasst (vermutete Mineralressourcen von 30,65 Millionen Tonnen mit 2,54 g/t Au), weitere Mineralressourcen abzugrenzen

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung (QA/QC)

Die Bohrkernproben für die Analyse wurden in Abschnitten von maximal einem Meter entnommen und mit einer Diamantsäge geteilt, wobei jeweils eine Hälfte des Kerns von den Geologen des Unternehmens in einen versiegelten Beutel gegeben und zur Probenaufbereitungsanlage des Unternehmens vor Ort gebracht wurde. Die Kernproben wurden dann zerkleinert, bis sie zu 80 Prozent eine Siebgröße von 2 Millimeter passierten. Anschließend wurden sie geteilt und eine Hälfte mit bis zu 1,5 Kilogramm Probengewicht wurde zu 90 Prozent auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer pulverisiert.

Rund 150 Gramm der pulverisierten Probe wurden dann an die unabhängige Laboreinrichtung von SGS Laboratory in Mwanza (Tansania) überstellt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe an 50-Gramm-Teilproben. Etwaige hochgradige Analyseergebnisse, die mittels Brandprobe erzielt worden waren, wurden darüber hinaus durch eine Analyse mittels Siebbrandprobe verifiziert. Im Rahmen der QA/QC-Maßnahmen des Unternehmens wurden den Probenchargen vor der Übergabe an SGS Laboratory international anerkannte Norm-, Leer- und Doppelproben beigefügt.

Qualifizierter Sachverständiger

Peter N. Cowley, President von Loncor, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Abbildung 1: Vereinfachte geologische Karte des Imbo-Projekts

Abbildung 2: Längsschnitt von Adumbi mit den Bohrlöchern (Gehalt x Meter), Blickrichtung Nordosten

Abbildung 3: Geologischer Querschnitt entlang A-B, der die Kontinuität der Goldmineralisierung hervorhebt

Technische Berichte

Weitere Informationen zum Imbo-Projekt des Unternehmens (einschließlich der Adumbi-Lagerstätte) sind im technischen Bericht der Minecon Resources and Services Limited vom 17. April 2020 mit dem Titel „Independent National Instrument 43-101 Technical Report on the Imbo Project, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo“ enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.

Weitere Informationen zum Makapela-Projekt des Unternehmens und zu bestimmten anderen Konzessionsgebieten des Unternehmens im Ngayu-Goldgürtel sind im technischen Bericht der Venmyn Rand (Pty) Ltd vom 29. Mai 2012 mit dem Titel „Updated National Instrument 43-101 Independent Technical Report on the Ngayu Gold Project, Orientale Province, Democratic Republic of the Congo“ enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.

Über Loncor Resources

Loncor ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ngayu-Grünsteingürtel im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (die „DRK“) gerichtet ist. Das Loncor-Team verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Arbeitserfahrung in der DRK.

Loncors wachsende Ressourcenbasis im Ngayu-Gürtel umfasst derzeit die Projekte Imbo und Makapela. Auf dem Imbo-Projekt verfügen die Adumbi-Lagerstätte und zwei benachbarte Lagerstätten über eine vermutete Mineralressource von 2,5 Millionen Unzen Gold (30,65 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,54 g/t Gold), wobei 84,68 Prozent dieser Ressource auf Loncor entfallen. Loncor führt derzeit ein Bohrprogramm bei der Lagerstätte Adumbi durch, um zusätzliche Mineralressourcen abzugrenzen.

Das Makapela-Projekt (das zu 100 Prozent im Besitz der Loncor ist und etwa 50 km vom Imbo-Projekt entfernt liegt) verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 614.200 Unzen Gold (2,20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 g/t Gold) und eine vermutete Mineralressource von 549.600 Unzen Gold (3,22 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 g/t Gold).

Loncor hat auch mehrere Joint Ventures mit Barrick (TSX: „ABX“; NYSE: „GOLD“) im Ngayu-Gürtel. Die Joint-Venture-Gebiete liegen etwa 220 km südwestlich der großen Goldmine Kibali, die von Barrick betrieben wird. Gemäß den zwischen Loncor und Barrick geschlossenen Joint-Venture-Vereinbarungen leitet und finanziert Barrick die Exploration auf rund 2.000 km2 des Loncor-Geländes im Ngayu-Gürtel bis zum Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie hinsichtlich etwaiger Goldentdeckungen, die den Investitionskriterien von Barrick entsprechen.

Vorbehaltlich der von der DRK gestellten Anforderungen an eine übertragene Beteiligung („free carried interest“) würde Barrick 65 Prozent etwaiger Entdeckungen erwerben, während Loncor die restlichen 35 Prozent gehören würden. Loncor wird von diesem Zeitpunkt an verpflichtet sein, seine anteilsmäßige Beteiligung an der Entdeckung zu finanzieren, um seine 35%ige-Beteiligung aufrechtzuerhalten, oder diese wird verwässert. Loncors Projekte Imbo und Makapela sind nicht Teil der Joint Ventures mit Barrick.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.loncor.com oder über CEO Arnold Kondrat, Toronto (Ontario) unter der Rufnummer + 1 (416) 366 7300.

John Barker, VP of Business Development, United Kingdom +44 7547 159 521

Vorsichtshinweis für US-Investoren

Die United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) erlaubt US-Bergbauunternehmen, in ihren Berichten an die SEC nur jene Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und legal abbauen oder produzieren kann. Das Unternehmen verwendet bestimmte Begriffe, wie z.B. „vermutete“ „Ressourcen“, die nach den Richtlinien der SEC für in den USA registrierte Unternehmen in ihren Berichten an die SEC streng verboten sind. U.S.-Investoren wird dringend empfohlen, die Offenlegung im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F, File No. 001- 35124, genau zu prüfen, der beim Unternehmen oder auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml angefordert werden kann.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu den Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Adumbi, einer möglichen Mineralisierung, einer Steigerung der Mineralressourcen; Bohrungen und andere Explorationen im Rahmen der Joint-Venture-Vereinbarungen mit Barrick, potenziellen Goldentdeckungen, Mineralressourcenschätzungen, Bohrzielen, Explorationsergebnissen und zukünftigen Explorationen und Erschließungen), sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen besprochenen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Konsequenzen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations- (einschließlich Bohrungen) oder Erschließungsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die Möglichkeit, dass sich Bohrprogramme verzögern; dass die Aktivitäten des Unternehmens durch die fortgesetzte Ausbreitung des jüngsten weit verbreiteten Ausbruchs von Atemwegserkrankungen, die durch einen neuartigen Stamm des Coronavirus („COVID-19“) verursacht werden, negativ beeinflusst werden könnten, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Risiken in Zusammenhang mit der Explorationsphase der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Mineralressourcen (die Zahlen des Unternehmens zu den Mineralressourcen sind Schätzungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die angegebenen Goldgehalte produziert werden); Veränderungen auf den Weltgold- oder Aktienmärkten; politische Entwicklungen in der DRK; Goldgewinnung, die geringer sind als die, die aus den bisher durchgeführten metallurgischen Tests hervorgehen (es kann nicht garantiert werden, dass Goldgewinnungsraten in kleinen Labortests in großen Tests unter Vor-Ort-Bedingungen oder während der Produktion dupliziert werden); Währungsschwankungen; Inflation; Änderungen der Bestimmungen, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirken; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Projektgenehmigungen; die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die anderen Risiken, die unter der Überschrift „Risk Factors“ und an anderer Stelle im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F vom 6. April 2020 angeführt sind. Der Jahresbericht kann auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie zur Verfügung gestellt werden, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, geltende Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden.

