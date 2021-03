DGAP-Media / 25.03.2021 / 17:30

Frankfurt den 25. März 2021

Luigs Real Estate GmbH kauft Prestige-Immobilie auf der Frankfurter Zeil



Frankfurt am Main. Das deutsche Investmentunternehmen Luigs Real Estate GmbH hat ein Wohn- und Geschäftshaus in bester Lage der Frankfurter Innenstadt erworben. Die repräsentative Immobilie besteht aus einem Mix aus Luxuswohnungen und etablierten Gewerbemietern. Verkäufer ist eine in Eschborn ansässige Immobilienbesitzgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Luigs Real Estate GmbH plant das Gebäude das zu revitalisieren und im Anschluss an einen Investor zu veräußern.

Der Verkaufspreis der fertig-entwickelten Immobilie wird sich im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen, so der Geschäftsführer Joachim Luigs



